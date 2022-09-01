В Порецком районе появилась детская площадка с тренажерами

Тренажеры, спортивный и игровой комплексы, песочница, качели и карусель — все это теперь в распоряжении юных жителей села Мишуково, чьи родители, бабушки и дедушки вложили свои накопления в строительство современной детской площадки.

На улицу Северную, где вырос «городок», теперь спешат местные мальчишки и девчонки. За их безопасность можно не опасаться: площадка огорожена и покрыта резиновой крошкой. Как рассказали в Минсельхозе Чувашии, подрядчик справился со строительством площадки за три месяца. Проект в общей сложности обошелся в 2,1 млн рублей: 1,6 млн рублей вложила республика, 315 тыс. рублей — местная администрация, 105 тысяч собрали сельчане. Новая площадка «защищена» гарантией: если в течение пяти лет обнаружатся дефекты, подрядчик устранит их за свой счет.

Кстати, всего Порецкий район в этом году наметил воплотить в жизнь 53 проекта по программе инициативного бюджетирования.

К СВЕДЕНИЮ

Как рассказали «СЧ» в Минсельхозе Чувашии, в 2022 году в республике по программе инициативного бюджетирования реализуется 896 проектов на селе. На их исполнение в республиканском бюджете предусмотрено 675 млн рублей. Хотя изначально проектов было меньше. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, в июне ведомство провело дополнительный конкурсный отбор. Учитывая проведенные электронные аукционы, а также отказы муниципалитетов от реализации 9 проектов, образовалась экономия средств республиканского бюджета по инициативным проектам на сумму 45,7 млн рублей. Так появилась возможность дополнительно профинансировать 43 проекта и перераспределить высвободившиеся средства между муниципалитетами. На сегодня завершены работы по 579 проектам.