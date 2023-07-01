Благодаря инициативным проектам в этом году на селе отремонтируют более 60 детских площадок

Будет дорога и пожарный пирс. Если не оставаться в стороне от проблем

Вопросы благоустройства улочек и дворов, обновления детских площадок, ремонта дорог, мостов и пирсов на селе проще и быстрее решать сообща, не понаслышке знают жители деревень Хорной и Шептаки Моргаушского муниципального округа. Ведь когда неравнодушные граждане проявляют интерес к родной сторонке и сами стараются участвовать в улучшении своей «вотчины», то и республика охотно откликается на просьбы о поддержке.

Вот и глава муниципального округа Алексей Матросов пообещал подыскать варианты решения наболевшей проблемы в Шептаках — ремонта местной дороги. «Вопрос остается на повестке дня», — заверил руководитель администрации на встрече с сельчанами во время единого информдня.

Состоянием дорог обеспокоены и жители деревень Большие Токшики и Хорной. При этом, по словам начальника Хорнойского территориального отдела Манефы Колесниковой, селяне не остаются в стороне от решения насущных проблем. Так благодаря программе инициативного бюджетирования в Хорное в этом году по пяти проектам должны отремонтировать около 900 м грунтовых дорог и порядка 2800 м водопроводных сетей, на некоторых объектах работы уже завершены. Благоустраивается пожарный пирс. Дружно собираются селяне и на субботники. Кстати, местные активисты первыми в округе создали свой ТОС (территориальное общественное самоуправление). Инициативная группа намерена не только сообща решать задачи благоустройства и другие проблемы, но и участвовать в грантовых конкурсах.

Нельзя откладывать в долгий ящик и ремонт трассы, по которой ходит школьный автобус, обратили внимание граждане на встрече с представителями власти. Кроме дорог и благоустройства, волнуют их и другие вопросы. Одни мечтают о клубе, другие говорят, что неплохо было бы увеличить объем льготного кредитования на ремонт жилья.

Также хорнойцы убеждали администрацию возобновить движение маршруток по утрам и вечерам в выходные. А жители деревни Шептаки просили разрешить использовать спортзал Тойгильдинской школы для проведения общих спортивных мероприятий. На некоторых улицах требуется электроосвещение, а местному ФАПу нужен ЭКГ-аппарат.

Члены информгруппы, в составе которой кроме Алексея Матросова были также заместитель председателя ГКЧС Чувашии Александр Степанов и депутат Госсовета республики Александр Федотов, взяли на заметку пожелания сельчан.

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Одни работы завершаются, другие — в ожидании контрактов

В Чувашии план реализации инициативных проектов на селе выполнен на 30%, сообщают в региональном Минсельхозе. Всего же в малых населенных пунктах нынче предстоит воплотить в жизнь 1021 проект, предложенный жителями республики. На финансирование работ предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Напомним, как ранее отмечал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, благодаря механизму инициативного бюджетирования в регионе планируется отремонтировать 434 автомобильные дороги, 189 объектов коммунального хозяйства, 73 места массового отдыха населения. Будут обустроены 73 водоема для обеспечения пожарной безопасности, отремонтируют 63 детские и игровые площадки, 59 объектов социально-культурной сферы. Среди проектов — и очистка прудов, и благоустройство, и приведение в порядок местных кладбищ, и многие другие важные для селян дела.

Несмотря на то, что до конца сезона еще есть время, Минсельхоз просит муниципалитеты своевременно осваивать выделенные средства и соблюдать сроки выполнения работ. По числу завершенных проектов, как и в прошлом году, нынче лидирует Янтиковский округ, где уже готовы 52 объекта. В Ибресинском округе закончен 31 объект, в Комсомольском — 27. Однако в некоторых муниципалитетах часть «народных проектов» все еще на стадии заключения контрактов, констатируют в министерстве. В числе отстающих пока — Шемуршинский и Урмарский округа, которым рекомендовано быть поактивнее.