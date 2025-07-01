Республиканская ветеринарная служба оснащается самым передовым оборудованием

Животные о болезнях не расскажут

На Новочебоксарской городской и Цивильской районной ветстанциях появился новый высокотехнологичный аппарат.

Автоматизированный гематологический анализатор позволяет измерять сразу 23 важных параметра крови животных. Это дает ветеринарам возможность выявлять ранее скрытые изменения в тканях, определять возникшие осложнения, дифференцировать сходные заболевания, оценивать функциональное состояние отдельных органов и систем, контролировать эффективность лечебных и профилактических мероприятий. Особое внимание было уделено практическому обучению персонала — оно прошло в формате интерактивного мастер-класса. Ветспециалисты получили навыки подготовки биоматериала, загрузки проб, настройки программного обеспечения, расшифровки гематологических показателей.