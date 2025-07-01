Республиканская ветеринарная служба оснащается самым передовым оборудованием

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Животные о болезнях не расскажут

На Новочебоксарской городской и Цивильской районной ветстанциях появился новый высокотехнологичный аппарат.
Автоматизированный гематологический анализатор позволяет измерять сразу 23 важных параметра крови животных. Это дает ветеринарам возможность выявлять ранее скрытые изменения в тканях, определять возникшие осложнения, дифференцировать сходные заболевания, оценивать функциональное состояние отдельных органов и систем, контролировать эффективность лечебных и профилактических мероприятий. Особое внимание было уделено практическому обучению персонала — оно прошло в формате интерактивного мастер-класса. Ветспециалисты получили навыки подготовки биоматериала, загрузки проб, настройки программного обеспечения, расшифровки гематологических показателей.

Опубликовано: 31 июля 2025 г.


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