Отвести от ребёнка беду

Солнечное лето — долгожданный сезон, связанный с активным отдыхом и развлечениями. И у малышей, и у подростков, которые на каникулах, много свободного времени — день длинный. Тепло располагает к прогулкам, поездкам и походам. Даже по квартирам с распахнутыми окнами гуляет приятный ветерок. Однако именно в это время года число несчастных случаев растет.

Вопросы профилактики детского травматизма и смертности от внешних причин обсудили на межведомственном брифинге. Встречу с журналистами организовал Минздрав республики по поручению вице-премьера Правительства Чувашии Владимира Степанова.

За половину лета в отделение травматологии и ортопедии Республиканской детской клинической больницы с травмами госпитализировано 207 человек. К травматологам-ортопедам обратились почти 4 тысячи юных пациентов. Из них 702 — с бытовыми травмами, 2914 — с уличными, 144 пострадали во время занятий спортом, еще двое — в ДТП.

Только за один июльский день в эту больницу экстренно поступили трое малышей, выпавшие из окон. В Чебоксарах пятилетний мальчуган облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа — открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы внутренних органов. По улице Хевешской, тоже в столице Чувашии, ребенок трех лет пострадал от высоты в четыре этажа — ушиб легкого, переломы голени. «Скорая» доставила к медикам и шестилетнего мальчика, скатившегося с лестницы в частном доме.

А в Чебоксарском округе, возле деревни Аркасы, разбирали причины другого несчастья. Около шести вечера 15 июля двое детей отправились купаться на необорудованный водоем. Один из них домой так и не вернулся — жизнь забрала вода.

Большой мир таит в себе множество угроз. Министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова отметила, что основной причиной гибели детей в возрасте до 17 лет являются именно внешние факторы — ДТП, самоубийства, утопления, асфиксии. С начала этого года в республике произошло 16 таких трагедий. Казалось бы, уж младенец, только появившийся на свет, — точно в безопасности, под бдительным оком родителей. Но и тут случаются трагедии. Мама уснула во время кормления или легла вздремнуть вместе со своим малышом… Есть такой термин — «присыпание». Можно случайно перекрыть дыхательные пути ребенку, и до непоправимой беды — несколько секунд.

Ответственность за сыновей и дочек лежит в первую очередь на родителях. Именно они, подчеркнула министр, должны уделять пристальное внимание своим детям, обеспечивать безопасный дом, сопровождать их прогулки и контролировать поведение на дорогах и водных объектах. Равнодушие здесь недопустимо. Ребенок часто не осознает опасности окружающего мира и нуждается в постоянной поддержке и внимании старших. Любой взрослый должен вмешаться, если видит, что ситуация угрожает ребенку, будь то купание без надзора или же переход дороги в неположенном месте. «Наша общая цель — объединить усилия всех служб и жителей республики ради сохранения жизни и здоровья детей», — отметила Лариса Тарасова.

Специалисты Минздрава Чувашии детально анализируют каждый случай смерти ребенка с привлечением межведомственной рабочей группы. Выявляют причины, определяют меры профилактики, которые в последующем позволят предотвращать подобные происшествия.

Знают ли, к примеру, папы и мамы, что дошколята, зайдя в согретую летним солнышком реку, должны нежиться на волнах не больше 10 минут, а те, кто постарше, — двадцать? О несчастных случаях на воде рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Эдуард Маринкин. С начала нынешнего купального сезона зафиксировано 13 происшествий на воде, погибли 13 человек, среди которых один несовершеннолетний.

Основная причина трагедий — купание без присмотра взрослых. Чтобы обеспечить безопасность, увеличено количество спасателей на городских пляжах, особенно в выходные и «часы пик». Они несут ежедневную вахту и патрулируют акватории водоемов. В этом году проведено более 200 рейдов по водным объектам, предупреждены о недопустимости нарушений более тысячи граждан, в том числе свыше 400 несовершеннолетних. К профилактической работе подключаются и родительские патрули вместе с представителями образовательных организаций и инспекторами по делам несовершеннолетних, а также помощники уполномоченного по правам ребенка в Чувашии и члены Детского общественного совета.

Здоровый образ жизни — тоже профилактика, он дисциплинирует. Министр физической культуры и спорта Василий Петров остановился на нескольких проектах. Один из них, «Дворовый тренер», только в июне этого года охватил более 13 тысяч детей по всей республике — было задействовано 218 тренеров-преподавателей. Много юных последователей и у программы «Плавание для всех», которая действует не только в учебное время, но и в каникулы. А на базе ФОЦ «Росинка» дали старт инициативе, которая касается парусного спорта. «Надо учить ребят — на Волге живем, — отметил министр спорта. — Но все должно быть под контролем взрослых». Разные интересные начинания объединил проект «Яркое лето Чувашии», инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым, — мастер-классы, открытые тренировки, обучение катанию на велосипедах и многое другое.

Полезный, правильно организованный досуг снижает риск травм и несчастных случаев. О работе образовательных учреждений Чувашии в этом направлении проинформировала заместитель министра образования Чувашии Марина Лежнина. А заместитель министра труда и социальной защиты Александр Колесников напомнил, что в республике действует программа временного трудоустройства подростков. Так что у некоторых школьников в каникулы началась пятая, трудовая, четверть — примерно каждый четвертый решил посвятить свое лето работе.

Теплый сезон предъявляет свои требования к рациону, отметила на брифинге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач. И дала рекомендации — в первую очередь взрослым. Чтобы не «подцепить» инфекцию, обращайте внимание на сроки хранения. Не оставляйте еду на столе, на открытом воздухе более чем на два часа — для хранения есть холодильники. Не держите рядом сырые и готовые продукты, мясо готовьте маленькими порциями, «на раз». Объясните детям, почему важно мыть руки перед едой и после прогулки.

На заметку

Общие советы родителям

Постоянно контролируйте местоположение и деятельность своих детей.

Осваивайте вместе с ребенком азы безопасности жизнедеятельности.

Создавайте безопасную домашнюю обстановку.

Воспитывайте у сына или дочки привычку делиться своими переживаниями и страхами.

Будьте для детей примером ответственного поведения.

Правильные окна

Установите решетки или блокираторы на рамы.

Объясните детям правила обращения с окнами.

Никогда не открывайте окно настежь, если ребенок поблизости.

Исключите мебель и другие подставки у подоконника.

Не полагайтесь на москитные сетки — они ненадежны.

Научите ребенка ценить жизнь

Обеспечьте эмоциональную поддержку, говорите с ребенком открыто и доверительно.

Обращайте внимание на тревожные сигналы (депрессия, замкнутость, агрессивность).

Своевременно обращайтесь к психологу или психиатру при подозрении на депрессивные расстройства.

Ограничивайте доступ к средствам возможного нанесения вреда самому себе (лекарства, острые предметы).

Отдых у воды

Запретите купание в незнакомых и необорудованных водоемах.

Учите детей плавать с раннего возраста.

Используйте сертифицированные средства индивидуальной защиты (спасательные жилеты, нарукавники).

Взрослые должны постоянно наблюдать за детьми на берегу и в воде.

Оборудуйте собственный участок забором, закрывающим доступ к искусственным водоемам.

Езда с ветерком

Покупайте защитную экипировку (шлем, наколенники, перчатки).

Научите ребенка уверенно управлять транспортом.

Запрещайте движение по дорогам общего пользования и пешеходным зонам с интенсивным движением.

Соблюдайте возрастные ограничения для эксплуатации электросамокатов.

Проверьте исправность транспорта перед использованием.

Свободное дыхание