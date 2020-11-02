Пять театров в гости к нам

16 ноября в Чебоксарах откроется межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка» (Атăл юмахĕ). С нынешнего года он будет называться именем режиссера Иосифа Дмитриева (Трер) — человека, стоявшего у истоков фестиваля. Как сообщают в Минкультуры республики, в фестивальную программу включены спектакли шести театров — двух из Башкортостана, по одному — из Татарстана, Мордовии, Марий Эл и нашего ТЮЗа имени Михаила Сеспеля. Именно его спектаклем «Чи хаклă пуянлăх» (Золотая кладовая) и откроется «Волжская сказка». Кроме того, в дни фестиваля пройдут лекции, семинары-практики, мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству. Из Москвы, в частности, на фестиваль приедут актер театра и кино, театральный режиссер Игорь Яцко и доцент кафедры по сценической речи ГИТИСа и ВГИКа Ирина Автушенко.