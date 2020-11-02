Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…

Семьи Приволжья приглашают принять участие в федеральном конкурсе мультфильмов «ТыЭтоЯ».

По словам организаторов конкурса из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проект «ТыЭтоЯ» ставит своей целью напомнить родителям, насколько важно давать своим дочкам и сыновьям ощущение безусловной любви и безусловной поддержки. Оно поможет детям и взрослым выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях через анимацию.

Участникам предлагается создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся. Лучшие работы будут по дос-тоинству оценены компетентным жюри, а их авторы получат дипломы об участии в конкурсе, благодарности, призы и поощрительные подарки.

Прием работ на конкурс открыт до 20 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победителей состоится в конце ноября. Из-за пандемии награждение победителей конкурса будет проходить в режиме онлайн.

Победителей выберут в 7 номинациях:

Лучший сценарий.

Лучшая режиссерская работа.

Лучшее идейное воплощение темы.

Лучшая художественная работа.

Лучший мультфильм, выполненный в технике пластилиновой анимации.

Лучший мультфильм, выполненный в технике рисованной анимации.

Лучший мультфильм, выполненный в технике компьютерной анимации.

Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в которое вошли режиссеры и художники-аниматоры, психологи, педагоги и общественные деятели. В их числе — кинорежиссер, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мас-тусова, психолог, автор книг Оксана Стази, бард, композитор и автор песен для детей Григорий Гладков, основатель школы анимации «Аниматорика» Евгений Ипполитов.

КСТАТИ

Конкурсные мультфильмы могут быть сняты в самой разной технике, будь то рисованная анимация, компьютерная графика или пластилиновая анимация. Тема видеосюжета — личный выбор автора. Главное условие — соответствие заявленной идее «Дети — продолжение своих родителей».

Более подробную информацию о конкурсе и призах можно найти в положении конкурса на сайте проекта «ТыЭтоЯ».