Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Семьи Приволжья приглашают принять участие в федеральном конкурсе мультфильмов «ТыЭтоЯ».

По словам организаторов конкурса из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проект «ТыЭтоЯ» ставит своей целью напомнить родителям, насколько важно давать своим дочкам и сыновьям ощущение безусловной любви и безусловной поддержки. Оно поможет детям и взрослым выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях через анимацию.

Участникам предлагается создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся. Лучшие работы будут по дос-тоинству оценены компетентным жюри, а их авторы получат дипломы об участии в конкурсе, благодарности, призы и поощрительные подарки.

Прием работ на конкурс открыт до 20 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победителей состоится в конце ноября. Из-за пандемии награждение победителей конкурса будет проходить в режиме онлайн.

Победителей выберут в 7 номинациях:

  • Лучший сценарий.
  • Лучшая режиссерская работа.
  • Лучшее идейное воплощение темы.
  • Лучшая художественная работа.
  • Лучший мультфильм, выполненный в технике пластилиновой анимации.
  • Лучший мультфильм, выполненный в технике рисованной анимации.
  • Лучший мультфильм, выполненный в технике компьютерной анимации.

Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в которое вошли режиссеры  и художники-аниматоры, психологи, педагоги и общественные деятели. В их числе — кинорежиссер, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мас-тусова, психолог, автор книг Оксана Стази, бард, композитор и автор песен для детей Григорий Гладков, основатель школы анимации «Аниматорика» Евгений Ипполитов.

 

КСТАТИ
Конкурсные мультфильмы могут быть сняты в самой разной технике, будь то рисованная анимация, компьютерная графика или пластилиновая анимация. Тема видеосюжета — личный выбор автора. Главное условие — соответствие заявленной идее «Дети — продолжение своих родителей».
Более подробную информацию о конкурсе и призах можно найти в положении конкурса на сайте проекта «ТыЭтоЯ».
Опубликовано: 12 ноября 2020 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.