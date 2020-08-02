Более 58 млн рублей в августе 2020 года направлено на детские пособия

Минтруд Чувашии и подведомственные учреждения продолжают реализацию нацпроекта «Демография», направленного на поддержку семей при рождении детей. Реализация проекта позволяет создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в августе 2020 года КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии осуществлены следующие выплаты:

— ежемесячное пособие на 72510 детей на сумму 40,9 млн рублей (с начала года – 315,5 млн рублей);

— ежемесячное пособие на 1 135 детей, находящихся в приемной семье на сумму 8,9 млн рублей (с начала года – 72,9 млн рублей);

— ежемесячное пособие на 1 000 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) на сумму 8,1 млн рублей (с начала года – 65,5 млн рублей);

— пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными — 96 получателям на сумму 110,3 тыс. рублей (с начала года 499получателям –572,5 тыс. рублей);

— компенсационные выплаты на дополнительное питание беременным женщинам, кормящим матерям, и детям от 2 до 3 лет – 292 получателям на сумму 39,2 тыс. рублей (с начала года – 419,1 тыс. рублей).

Республиканским бюджетом Чувашской Республики на 2020 год на выплату данных пособий предусмотрено 677,6 млн руб.

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