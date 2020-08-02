«Мы все овраги облазили, а он в это время в автобусе спал»

Ничего не сказав родителям, 7–летний Кирилл из Новочебоксарска в ночь уехал на автобусе в Самару. Кто и как помог ребенку вернуться домой, рассказывает газета «КП-Самара».

«…В июле Кирилла отпустили погулять во двор с младшей сестренкой. Девочка домой вернулась, а ее брат — нет. «Мы сначала сами его искали, обзвонили друзей, но так и не смогли найти сына. Тогда обратились в полицию. Потом к поискам подключились волонтеры: они все овраги в округе облазили, а мы даже боялись подумать о худшем», — рассказал корреспонденту «КП-Самара» отец мальчика Владимир. А утром раздался звонок: ваш сын в Самаре, с ним все в порядке, приезжайте, забирайте. Владимир, конечно, ушам своим не поверил, но сел в машину и рванул за сыном.

Оказалось, что Кирилл решил поехать к бабушке в Москву. Где находится местный автовокзал, мальчишка знал: его папа работает водителем и время от времени берет сына с собой в рейсы. Ребенок проскочил в автобус, устроился подальше от посторонних глаз и задремал. Проснулся уже в Самаре.

Обнаружил путешественника полицейский 4-й роты полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре Рустам Шакуров. «В семь утра я вышел с Центрального автовокзала, смотрю: мальчик один стоит, по сторонам озирается, — вспоминает он. — Думал сначала, что родители где-то рядом, просто ненадолго отлучились. Остановился, понаблюдал некоторое время, взрослые так и не появились. Тогда подошел к нему, спросил: «Где у тебя родители?» Он говорит: «Дома». Я уточнил: «А дома — это где?» А он мне: «В Новочебоксарске».

Как признается полицейский, ответ заставил его призадуматься: разве есть в Самарской области такие населенные пункты? Полез в интернет и увидел, что Новочебоксарск расположен в Чувашии.

— Мальчик вспомнил улицу, дом, в котором живет, но квартиру назвать не смог. Потом рассказал, как зовут папу с мамой. Я без особой надежды спросил его, помнит ли он наизусть номер кого-то из родителей, а он говорит: «Папин помню», — рассказывает Рустам Шакуров. — Я звоню отцу, говорю: ваш сын жив, здоров, в Самаре находится. А он переспрашивает: где, извините?

Дальше все закрутилось очень быстро: Шакуров купил юному путешественнику еды, отвез его в отдел полиции, а вечером за ним приехал отец.

— Я на него даже не ругался, просто пытался объяснить, что мы испугались, долго искали его. Потом, правда, наказали его и на некоторое время запретили гулять, — признался Владимир Дмитриев. — Мы обоих детей заставляем зубрить домашний адрес, имена, фамилии и телефоны родителей: дочь пока часто забывает их, а сын вот — молодец, вовремя вспомнил, чему его учили.

Рад за юного путешественника и его спаситель, полицейский Рустам Шакуров. Но один вопрос не дает ему покоя — как так получилось, что ни водитель, ни контролер, ни пассажиры автобуса не обратили внимания на мальчика, который ехал один…

От редакции

Как сообщили «СЧ» в пресс-службе МВД по Чувашии, после ЧП в семье Кирилла побывали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, составили на взрослых административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Живет семья в однокомнатной квартире и видно, что живет небогато — у детей, например, нет отдельных кроватей, спят они на полу. Между тем совсем неблагополучной эту семью не назовешь — и отец, и мать Кирилла работают, он — водителем, она — продавцом, но денег, а также времени на детей родителям, видимо, не всегда хватает.

Фото Светланы Маковеевой.