В Чувашии трудоустроились почти 8 тысяч подростков

С начала лета официальную подработку через кадровый центр «Работа России» нашли 7800 подростков Чувашии от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в госпаблике регионального Минтруда. Также там уточнили, что до конца года еще 6700 школьников и студентов республики могут начать зарабатывать в свободное от учебы время и при этом получать стимулирующую выплату из регионального бюджета. Как пояснили в профильном ведомстве, в республике почти 59 тысяч несовершеннолетних. Получается, что трудоустроиться по предложенным Центром занятости вакансиям сможет четвертая часть всех подростков региона.

Так, девятиклассник Илья Иванов трудится на Чебоксарском хлебозаводе №2. «Кручу круассаны, маковые кольца делаем, пару раз стоял на горячем хлебе», – рассказывает школьник. В летние каникулы юноша устроился на подработку с конкретной целью – заработать деньги на покупку комплектующих для компьютера. Сёстры Штоколовы тоже не скрывают: помимо получения трудового опыта хотят накопить на мечту. Девочки трудятся комплектовщицами на приборостроительном предприятии «ЭЛАРА», и свою первую зарплату Софья планирует направить на профессиональный фотоаппарат, а Таисия – на графический планшет. К слову, при выборе временной работы чаще всего школьники и студенты трудоустраиваются курьерами, промоутерами, официантами, подсобными рабочими на промпредприятия, помогают благоустраивать населенные пункты и территории школ. Смена у ребят сокращенная. Ребенок до 16 лет по закону не должен трудиться больше 24 часов в неделю.

Глава Чувашии не раз подчёркивал особую важность привлечения подростков к трудовой деятельности. Такой подход способствует профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Но еще важнее, по мнению Олега Николаева, то, что, предоставляя подросткам возможность работать в организациях и на предприятиях, у них появляется шанс реализовать себя, познать основы дисциплины и ответственности. «Для многих из них это первый шаг к самостоятельной жизни, возможность заработать собственные деньги и понять ценность труда», – резюмировал Глава Чувашии.

Отметим, что при официальном трудоустройстве юноши и девушки получают зарплату не ниже уровня МРОТ. Также центр занятости населения Чувашии выплачивает ребятам дополнительно матпомощь. Она рассчитывается из фактически отработанного ребёнком времени и в месяц может доходить до 2646 рублей. Деньги на эти цели перечисляются из республиканского бюджета. «С начала года центр оказал подросткам финансовую поддержку при трудоустройстве на сумму более 6 миллионов рублей. Всего в этом году на это выделено почти 13 миллионов рублей из регионального бюджета. Плюс порядка 15 миллионов рублей предусмотрено на заработную плату трудоустроенным подросткам из местных бюджетов» — привели слова директора регионального кадрового центра «Работа России» Виктора Ковалёва в госпаблике Минтруда Чувашии.