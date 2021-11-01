МИХАИЛ МИШУСТИН

председатель Правительства РФ

«Правительство России выделило более 749,5 миллиона рублей регионам на расходы по социальным контрактам. Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов, и еще больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой. Средства поступят в десять регионов: Северную Осетию — Аланию, Башкортостан, Чечню, Чувашию, Республику Алтай и Алтайский край, а также в Белгородскую, Липецкую, Саратовскую и Иркутскую области. Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. С этого года по решению Президента России помощь государства в виде социальных контрактов доступна по всей стране людям, которые оказались в трудной материальной ситуации».