Грозит ли Алатырю внешнее управление?

«Многогранные» проблемы моногорода

Второй год пандемии пришелся на 100-летие Алатырской центральной районной больницы. Немало она повидала за свою историю, но все преодолела, и с нынешней напастью достойно справляется, отметил побывавший здесь Глава республики Олег Николаев.

В последние годы учреждение заметно укрепилось в материально-техническом отношении. Проведен капитальный ремонт на сумму более 234 млн рублей, на 276 млн закуплено оборудования. В нынешнем году Глава республики помог приобрести компьютерный томограф. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшем пятилетии планируется направить еще около 60 млн рублей.

На встрече с персоналом больницы Олег Николаев тепло поздравил врачей и медсестер со столетней датой и выразил уверенность в том, что они и дальше достойно будут нести свою нелегкую миссию. Группа работников удостоена Благодарности Главы Чувашии с вручением часов, а также наград республиканского Минздрава.

Но если с заботой о здоровье горожан в Алатыре дело обстоит в целом неплохо, то состояние «здоровья» экономики и бюджетной финансовой сферы вызывает серьезную тревогу. Не случайно на состоявшееся затем совещание о состоянии дел в городе и дальнейших перспективах его развития Глава привез целый министерский «десант» из руководителей ключевых ведомств. На подобных совещаниях первое слово для отчета обычно дают главе местной администрации, но тут последовал анализ сразу с правительственного уровня.

Нельзя сказать, что экономика муниципалитета стоит на месте — реализуются инвестиционные проекты, работают бизнес-структуры. Но все это не так, как хотелось бы и могло бы быть.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава республики: «Правительство республики продолжит работать над развитием Алатыря. Хотя не следует злоупотреблять нашей опекой — зачастую правительств вынуждено брать на себя то, что должно исполняться на местах, в том числе на уровне муниципалитета Алатыря. И делаем это, чтобы «не уронить» ситуацию. Но завтра уровень местного менеджмента должен быть выведен на тот, который ждут. И тут мы готовы работать вместе, и будем работать. Мы любим Алатырь не меньше, чем Чебоксары».

В городе со старинными купеческими традициями и прочной исторической предпринимательской основой явно ослабла тяга к предприимчивости.

Как отметил в своем докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, существующие формы финансовой поддержки бизнеса востребованы плохо, хотя они способны помочь запустить любой бизнес. В течение этого года город не представил ни одной заявки на такие субсидии.

Из 11 инвестиционных проектов, предусмотренных стратегией до 2025 года, реализовано только два, от трех проектов совсем отказались.

Только треть населения Алатыря занята в экономике, что не удивительно — город в лидерах по оттоку населения. Одна из причин — низкая зарплата, которая на последнем месте среди городов республики. Определенный оптимизм внушает рост оборота предприятий в течение года на 20% и оборота розничной торговли, что любопытно при низких доходах. Спрос, видимо, за счет денег, зарабатываемых населением на стороне…

Алатырь, как известно, моногород, напомнил министр, и тут наблюдается снижение численности работников как раз градообразующих предприятий. Хотя объемы производства на большинстве из них растут. На базе Алатырского механического завода планируется создать технопарк. В то же время в городе выросло число новых рабочих мест, что позволило снизить безработицу после пандемийного ее обострения до 0,8% против 1,4% в начале года.

Большую роль в этом сыграла работа городского модернизированного центра занятости населения, который перед совещанием посетил Глава республики. Он дал высокую оценку организации работы центра, отметив, что за такими будущее.

А вот в бюджетно-финансовой сфере муниципалитета светлых пятен значительно меньше. Как отметил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, по итогам девяти месяцев общая сумма доходов выросла на 10%, на 7% — прибавка собственных поступлений. В то же время неналоговые, то есть от реализации муниципального имущества, других материальных активов снижаются. Было запланировано 95,2 млн рублей, а получено на начало ноября только 7,6 млн.

По словам министра, «это связано с неверным планированием бюджета. Значит, изначально допускается его несбалансированность, что является нарушением бюджетного законодательства». Тем временем межбюджетные трансферты из республиканской казны составили 745 млн рублей — с ростом почти на 23% к уровню 2019 года.

Министр не стеснялся резких оценок в части соблюдения бюджетной дисциплины, называя некоторые нарушения «дикими». Бюджет просто не сбалансирован, и очень сложно управлять ситуацией, изначально закладывая в него невыполнимые цифры, сказал Ноздряков. Еще одно нарушение бюджетного законодательства города — бюджетный кредит в сумме 10 млн рублей, тогда как по программе внутренних заимствований предусмотрено только 4 млн…

В проекте бюджета города на 2022 и последующие до 2024 годы «та же картина, — констатировал министр. — К нашим рекомендациям не прислушиваются, так что надо вам внутри себя разобраться. Я не знаю ни одного муниципалитета, где бы так нарушалось бюджетное законодательство. Алатырь на сегодня единственный, имеющий просроченную кредиторскую задолженность в объеме 196 млн рублей».

По словам министра, на сегодня город «созрел» для введения внешнего управления. Чтобы этого избежать, надо начать более серьезно и ответственно подходить к формированию бюджета и его исполнению.

Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов констатировал, что в Алатыре мало уделяется внимания жилищному строительству, в том числе индивидуальному. Также администрации города поручено изыскать средства на проведение работ по сносу аварийных расселенных домов за счет местного бюджета.

Глава горадминистрации Сергей Лукишин под занавес совещания признал, что все названные недостатки «имеют место быть». И все же нельзя утверждать, будто за последний год в городе мало что изменилось. Построено более 5 км дорог, отремонтированы 12 дворовых территорий, школа, сдан детсад. Практически завершен проект «Алатырь — город-музей». Впервые реализовано несколько проектов по программе инициативного бюджетирования. Тем не менее, Глава республики констатировал, что система управления городом не была налажена. «Сергей Анатольевич Лукишин решил для себя, что сменит место работы, сообщил Олег Николаев. — Мы должны этот переход сделать очень аккуратно, плавно. А главное — обеспечить комфортное существование жителей Алатыря».

Олег Николаев поставил задачу разработать план финансового оздоровления Алатыря. В течение следующей недели должна появиться дорожная карта обеспечения развития города. Подчеркнуто, что «потенциал города лежит в плоскости развития туризма и индустрии гостеприимства. В связи с этим необходимо, опираясь на самобытность и специфику города, комплексно развивать это направление, создавая необходимую инфраструктуру».