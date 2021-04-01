ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

заместитель председателя Правительства РФ

«В рамках социального контракта осуществляется содействие гражданам в поиске работы, профобучении, осуществлении предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства и так далее. В 2020 году в 21 регионе реализованы пилотные проекты. Было заключено более 104 тысяч социальных контрактов, их заключил каждый третий получатель государственной социальной помощи. Это важно. Объем средств, который мы израсходовали на эти цели вместе с регионами, составил 6,9 миллиарда рублей. По предварительным итогам 2020 года, 46,5 процента граждан — практически каждый второй заключивший соцконтракт — преодолели трудную жизненную ситуацию и вышли на уровень дохода, превышающий прожиточный минимум. Лучшие показатели продемонстрировали Удмуртская Республика, Пермский край, Томская область, Чувашская Республика».

(Из выступления на совещании у Президента России по вопросам Посланий 2019 и 2020 годов)