В Чувашии расширяется поддержка животноводов

Мясной стимул

Кабинет министров Чувашской Республики под председательством Сергея Артамонова одобрил изменения в программу субсидирования выращивания и откорма крупного рогатого скота.

Теперь местные сельхозпроизводители смогут получать финансовую поддержку даже при реализации мяса за пределами республики. Ранее субсидии предоставлялись только при продаже мяса внутри Чувашии. Теперь фермеры смогут поставлять продукцию на рынки соседних регионов и федеральные торговые площадки, что открывает новые перспективы для сбыта.

В 2025 году на субсидии выделено 44,7 млн рублей. Уже поддержаны три хозяйства на сумму 4,6 млн рублей (произведено 232 тонны мяса). До конца года планируется охватить еще 62 предприятия, которые должны произвести свыше 2000 тонн говядины.

Принятые меры направлены на укрепление продовольственной безопасности, стимулирование роста местного животноводства, повышение конкурентоспособности чувашской продукции. Можно прогнозировать, что они позволят увеличить производство мяса и обеспечить стабильное развитие агропромышленного комплекса республики.

ИННА ВОЛКОВА,

врио министра сельского хозяйства Чувашской Республики: «В 2023 году в регионе впервые работала программа субсидиро-вания фермеров на выращивание крупного рогатого скота. Данная мера существенно поддержала сельхозпроизводителей Чувашии. По поручению Олега Николаева было принято решение о ее возобновлении в 2025 году, учитывая высокие затраты животноводов и важность направления для обеспечения продовольственного суверенитета страны».

Филипп Афанасьев