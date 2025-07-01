Республика формирует новый стандарт инвестиционного развития

Чебоксарский экономический форум в этом году прошел в 15-й раз и собрал на площадке Чувашского государственного театра оперы и балета представителей федеральной и региональной власти, бизнесменов и экспертов со всей страны. Более 3,5 тыс. участников обсуждали вопросы, которые напрямую влияют на будущее республики: финансовая поддержка бизнеса, экспорт, внедрение передовых технологий, развитие креативных индустрий и продвижение чувашских брендов. Главная тема делового форума — «Чувашия: осознанность развития», что говорит о глубоком понимании изменений, произошедших в стране и мире, прогнозировании вероятных результатов.

Пожалуй, главным итогом форума стало заключение соглашений на общую сумму около 7 млрд рублей. Основной объем инвестиций пришелся на такие сферы, как промышленность, инновационный бизнес. Значительное число соглашений касается реализации проектов в области промышленной инфраструктуры и технологического обновления производственных мощностей. Отдельно можно выделить и роль специальной выставки «Регионы без границ», предоставившей площадку для презентации лучших разработок и инициатив компаний-участников.

Среди наиболее значимых событий отметим работу и 16 специализированных площадок, посвященных различным направлениям социально-экономического развития региона. Особое внимание уделялось таким темам, как технологический суверенитет, внешнеэкономическая трансформация, социальная ответственность бизнеса и креативные индустрии.

Так, в ходе проведения круглого стола «Современные инструменты стимулирования инвестиционного роста в регионах России» эксперты отметили, что Чувашия выбрала верное направление на пути к улучшению инвестиционного климата. Эффективным инструментом признана Комплексная программа социально-экономического развития республики до 2030 года. Всего за два дня форума состоялось более десятка важных встреч и переговоров, все они внесли вклад в формирование будущей повестки развития региона.

Цифры В рамках ЧЭФ-2025 заключено 23 соглашения, четыре из них — инвестиционные на общую сумму 7 млрд рублей.

На главном деловом мероприятии форума — пленарном заседании — обсудили технологический суверенитет, устойчивость промышленности, ответственный бизнес, денежно-кредитную политику, инновационную и креативную экономику. В пленарке приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков, заместитель директора Фонда «Росконгресс», председатель Совета Фонда «Инносоциум» Елена Маринина, советник председателя Центрального Банка РФ Кирилл Тремасов.

Как показал ЧЭФ-2025, заинтересованность деловых кругов в развитии потенциала Чувашии очень высока. Участники положительно оценили качество подготовки мероприятия, широту охвата проблем и эффективность предложенных решений. Но что важно в первую очередь — так это достигнутые договоренности, открывающие путь к новому этапу развития региона, ориентированному на повышение уровня жизни населения и укрепление позиций республики в российском и мировом экономическом пространстве.