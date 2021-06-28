В Чувашии обсудили лучшие практики работы с детьми

В рамках Чебоксарского экономического форума в парке «Амазония» прошла стратегическая сессия «Путевка в жизнь для каждого ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии». Собравшись за одним большим столом, представители всей социальной сферы региона — от профильных министров до ректоров вузов, директоров школ и ответственных за «социалку» в районах — говорили о создании благоприятной среды для детей и молодежи. И хотя проблем хватает, главный вывод мероприятия все-таки позитивный. В Чувашии есть немало возможностей для раскрытия потенциала каждого ребенка в любой отрасли и успешного старта карьеры.

Специалист должен быть востребован

Вот один из примеров. Многие родители часто не знают, каким востребованным профессиям обучают в чувашских техникумах и вузах. Существуют даже мифы, отметила модератор встречи, вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, что в Чувашии учиться неинтересно, рабочие профессии малооплачиваемые, а в аграрном секторе не заработаешь. Экспозиции развернувших в парке «Амазония» свои павильоны организаций дополнительного образования, вузов и техникумов, причем не только чебоксарских, а со всех районов, говорили как раз об обратном. «Эти лучшие практики можно развить на местах, чтобы детям независимо от места жительства учиться было интересно», — обратилась к коллегам Алла Салаева.

Об особом внимании к молодежи, условиях для реализации их способностей на недавнем съезде партии «Единая Россия» говорил и Владимир Путин. Президент сообщил, что в ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости и предложил регионам включиться в нее сразу же, «на старте», чтобы направлять активность молодежи туда, где она востребована страной. «Как видите, мы включились достаточно быстро», — прокомментировала Алла Салаева.

Решения, выработанные на встрече, обязательно станут основой федерального партийного образовательного форума, который состоится в августе, сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова. По ее словам, Чувашия в этом плане — генератор федеральной повестки в сфере образования. «Важно предлагать нашим детям разные образовательные траектории, у родителей не должно быть ощущения, что они и их ребенок делают все сами, без государственной поддержки. Чем больше таких траекторий — тем лучше. В этом и есть главный смысл социального государства», — обозначила Алена Аршинова.

По ее словам, важно создать электронный реестр востребованных профессий, чтобы данные в нем обновлялись в режиме онлайн. А депутат Госдумы Леонид Черкесов хорошо отозвался о практике целевых детских садов и профклассов в столице республики: есть с аграрным уклоном, строительным, медицинским. Это направление нужно развивать.

Будущее за IT

Работу сессии выстроили по следующему принципу: сначала выяснили потребность в специалистах, а затем рассказали, как на нее реагируют учебные заведения и предприятия. Так, в Чебоксарах, как рассказал глава горадминистрации Алексей Ладыков, ставку делают на развитие электротехнического, айти-кластеров и цифровой электроэнергетики. Но с кадрами проблема. Как правило, выпускники с результатами ЕГЭ более 250 баллов из города уезжают, а предприятия остаются без специалистов. Нужны программисты (по самым скромным оценкам, 300-350 человек в год), специалисты по городской среде… Чтобы как-то решить проблему, в Чебоксарах решено продвигать бренд «Релейщик — это круто»: в вузах повысили квоты на бюджетные места факультетов релейной защиты и IT, 70% школ города заключили соглашения с предприятиями электрокластера, приступили к реализации проекта «Педагог на производство».

Также в городе проводится работа по ранней профориентации школьников — функционируют более 180 профильных классов. Особо востребован технологический профиль — создаются инженерные классы. Так, школа №24 тесно сотрудничает с ЧЭАЗ и Чебоксарским электромеханическим колледжем. Школа выиграла грант Минпросвещения России и направила его на создание цифровой лаборатории. В школе №61 выстроены партнерские связи с ЧГУ имени И.Н. Ульянова и ЧПО имени В.И. Чапаева. Важным элементом Алексей Ладыков назвал наличие в школе лабораторий с современным оборудованием. Они есть в новых и крупных школах, но нужны и в других.

По статистике, кстати, все больше девятиклассников в Чебоксарах выбирают рабочие профессии. Если в 2018 году их было 42%, то в этом ожидают 55%. «А за стобалльников идет настоящая борьба среди вузов страны. Как результат мы, к сожалению, теряем золотой фонд республики. При этом видим небольшое число встречных предложений от предприятий», — озадачил Алексей Ладыков. Хорошо показали себя «Живые уроки», когда школьники приходят на экскурсии на предприятия. Предприятиям нужно самим «формировать» своего будущего специалиста.

ВИКТОРИЯ КОПЫЛОВА,

вице-президент АО «Издательство «Просвещение» (Москва): — Когда встает вопрос о поступлении детей в вуз, что родители реализуют? Правильно, свои собственные амбиции. Нравится ему медицина или нет, это потом, дай Бог выучиться. А жизнь иногороднего студента в столичных вузах очень сложная. Я всегда говорю: учитесь дома. Потому что московский студент со второго курса — он не учится, он работает и потихонечку доучивается. Вот стол Пирогова — это то, что сейчас есть во многих медицинских вузах и в школах. С его помощью учат даже читать УЗИ. Это возможность показать ребенку — а тебе это вообще интересно? Раннюю профориентацию нужно начинать не в 10-11 классах, а уже в 7-м. Такое оборудование учит детей на уровне 8-9 классов ставить уколы в вену. И это все настолько натурально, что, когда смотришь, как они это делают, удивляешься.

Интересные выводы делают на предприятиях. Так, в IT-компании «Кейсистемс» считают — чтобы «получился» хороший программист, в школах нужно преподавать не информатику, а программирование. Проблема и с педагогами. «Хватит школам выделять деньги на оборудование. Пожалуйста, поддержите педагогов», — обратился замдиректора компании Сергей Сергеев. А чтобы студенты-программисты остались в республике, с ними надо работать — предлагать так называемый карьерный контракт, в котором расписано, что и когда получает студент. В компании провели интересный опрос среди старшеклассников: почти половина выпускников хочет стать айтишниками, в топе — иногородние вузы (под боком «пылесос» — Казань), по уровню доходов для начала ребята хотят получать 20-40 тысяч, а к 30-ти годам — 60-100 тысяч. К слову, очень мало выпускников знают о местных предприятиях.

Кадры для села и медицины

«Перестаньте пугать детей селом. На селе можно жить хорошо», — убеждал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Если пять лет назад бюджетные места на сельскохозяйственные специальности заполнялись с трудом, то сейчас конкурс порой составляет 6-7 человек на место. «С одного гектара ягод можно заработать 3-4 миллиона рублей в год», — привел он пример.

Чтобы вернуть интерес к отрасли, нужна ранняя профориентация. В Цивильске, например, открылся первый в республике аграрный садик с единственной в Чувашии детской агролабораторией, хорошо показывают себя агроклассы. Дети понимают, что высокая зарплата на селе — это не миф, а реальность. По мнению Сергея Артамонова, заинтересовать ребят сельским хозяйством могли бы и теплицы при школах, которые неплохо бы восстановить.

О потребности в медицинских кадрах рассказал министр здравоохранения Владимир Степанов. На сегодня требуются 151 врач и 198 специалистов среднего медперсонала. «Страдает» первичное звено, не хватает также анестезиологов-реаниматологов, хирургов. Есть некоторые трудности в целевом обучении — не все возвращаются в отрасль.

Об опыте интеграции школ, вузов и предприятий говорили представители высшей школы. В Чувашском госуниверситете, по словам ректора Андрея Александрова, делают ставку на специалистов электротехнического кластера. Из всех бюджетных мест большую часть «забирают» технические специальности. Есть много примеров, когда сотрудники ведущих предприятий одновременно преподают в вузе, а на заводах в свою очередь открывают базовые кафедры. В этом году совместно с ЧЭАЗ учредили первый в Чувашии фонд содействия инновациям молодежи, а недавно совместный проект вуза, предприятия «Сеспель» и МГТУ имени Баумана по созданию гибридных погрузчиков поддержали из федерального бюджета.

А главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев поделился опытом создания профильных классов. На базе центра проходят практику школьники «медицинской» школы №31, почти все выпускники профильных классов поступают в медицинские вузы. «Работа у постели больного, реальная практика дает ребятам возможность оценить, готовы ли они посвятить свою жизнь этому делу», — поделился Николай Николаев.

Подведение итогов стратегической сессии прошло при участии Главы Чувашии Олега Николаева. Отметив важность совместной работы и органов власти, и учреждений образования, спорта, культуры, здравоохранения, социальной и молодежной политики, вузов и потенциальных работодателей, он отметил, что многое из запланированного в «детском» направлении в Чувашии уже сделано, а инициативы и наработки республики находят поддержку на федеральном уровне.

КСТАТИ

Хорошее образование, достойная зарплата

Сразу после окончания стратегической сессии участники могли «вживую» ознакомиться с потенциалом вузов и техникумов республики. Так, на площадке ЧГУ участники студенческого проекта «NewТ.О.Н.» демонстрировали занимательные опыты по физике. Их ребята показывали во многих школах, сумев заинтересовать этой непростой наукой школьников.

В павильоне Вурнарского сельскохозяйственного техникума внимание приковывали не столько тракторы, сколько девушка-тракторист — второкурсница Даша Васильева, кстати, единственная в Чувашии. За плечами юной трактористки уже есть опыт работы на посевной, а свое будущее она связывает с деревней. Тут же можно было проверить качество молока и яиц и узнать, зачем ветеринару ружье. Как объяснили в техникуме, его применяют для вакцинации диких животных.

В Новочебоксарском химико-механическом техникуме студенты представили собственные разработки — мобильное приложение для автомобилистов и проект по переработке и утилизации мониторов. Все желающие могли также принять участие в приготовлении микстуры от кашля. В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства показывали мастер-класс по облицовке плиткой, студенты-маляры при помощи малярных инструментов и красок создавали настоящие картины, а будущие геодезисты учили работе с тахеометром.

Фото Максима Васильева