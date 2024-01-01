Чебоксарский экономический форум в этом году будет посвящен теме ESG

Об этом сообщил вице-премьер – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, напомнив, что в прошлом году форум назывался «Курс на устойчивое развитие», и сегодня республике есть, что рассказать о реализуемых в этом направлении проектах.

⚡️ Так, в Чувашии создается цифровой двойник сетей электроснабжения, что позволит повысить энергетическую безопасность республики и сократить потери в сетях.

⛺️ В регионе активно развивается экотуризм, создаются экотропы.

👨🏻‍🦽 Увеличивается доля объектов торговли и бытового обслуживания, доступных людям с ограниченными возможностями здоровья.