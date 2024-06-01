Форум наметил направления работы

Столичный ледовый дворец «Чебоксары Арена» в очередной раз принял Чебоксарский экономический форум. Он стал уже 14-м по счету, зарекомендовав себя как эффективная площадка, на которой определяются векторы стратегического развития регионов. Основная цель форума — популяризация принципов устойчивого развития в субъектах России, способствование вовлечению регионов в реализацию ESG-повестки, поддержке изменений и формированию новой модели сотрудничества.

Одним из главных мероприятий форума стало заседание комитета Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники», посвященное разработке и внедрению электротехнических и интеллектуальных систем управления и обеспечения безопасности. Его вел президент ассоциации, председатель Наблюдательного совета Валентин Гапанович. У железнодорожников давнишние деловые связи с Чувашией. Еще в 2003 году в республике был подписан контракт на поставку тепловозного крупного вагонного литья на 1 млрд долларов, напомнил Валентин Гапанович. Год спустя совместно с «ЭЛАРОЙ» были намечены планы, куда далее двигаться. В 2004 году предприятие произвело железнодорожной продукции на 13 млн рублей, а в 2023-м — на 7 с лишним миллиардов. Все московское железнодорожное кольцо оборудовано переходными системами от «ЭЛАРЫ».

Глава республики Олег Николаев высоко оценил деятельность ассоциации. Республика в решении совместных задач исходит из установок Президента страны, в частности, в плане строительства высокоскоростных железных дорог. Тут надо «ловить момент» и эффективно использовать открывающиеся возможности. Далее состоялось обсуждение частных вопросов сотрудничества железнодорожников с такими предприятиями Чувашии, как АО «ЭЛАРА», ООО «Каскад–Электро», АО «ЧЭАЗ».

Оживленные дискуссии шли и на стратегической сессии по теме мини-проектов устойчивого развития Чувашии как цифрового энергорегиона. Проект цифровой трансформации «Цифровые электрические сети» был запущен в республике в 2022 году, напомнил Глава Чувашии. Тогда в рамках первого этапа система была успешно апробирована в чебоксарском микрорайоне «Новый город». В режиме реального времени здесь уже снимают телесигналы, визуально контролируют оперативное состояние схемы электроснабжения микрорайона, дистанционно выполняют оперативные переключения с рабочего места диспетчера. В прошлом году информационная система была модернизирована. На карте появились объекты электросетевого хозяйства Калининского района столицы. Сейчас проект масштабируется до уровня цифрового региона. «Мы увидели перспективу развития, и беремся за то, чтобы все эти наработки распространить в муниципалитетах Чебоксарской агломерации,— подчеркнул Олег Николаев. — Будем рады поделиться опытом и с другими регионами».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Правительство республики заинтересовано в продолжении партнерства с каждым из отдельных предприятий, которые входят в ассоциацию, с теми, кто планирует налаживать отношения с нашими предприятиями с точки зрения кооперации или разработки новых видов перспективных продуктов и сервисов. Мы заинтересованы и в том, чтобы ассоциация видела в Чувашской Республике и в ее отдельных предприятиях надежных партнеров, нацеленных на длительное сотрудничество».

«Сети должны стать цифровыми, а значит, «умными». Так, повысится качество оказания услуг по передаче электроэнергии и будут созданы условия для оказания инфраструктурной поддержки перспективных проектов развития территории, предусмотренных мастер-планом Чебоксарской агломерации», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. В этом году планируется создать основную подсистему цифровой модели электросетей, которая позволит построить их виртуального двойника и в тестовом режиме апробировать работу искусственного интеллекта.

Кстати «Цифровой энергорегион» — проект по цифровой трансформации электрических сетей, когда на разных уровнях управления внедряются цифровые технологии и платформенные решения, широко используются технологии анализа данных и искусственный интеллект. Все это позволит повысить эффективность и надежность работы сетей, уменьшить время простоя и снизить затраты на их эксплуатацию. На проект «Цифровой энергорегион» Чувашия планирует получить финансирование в рамках обновленной программы социально-экономического развития.

Еще на одной стратегической сессии форума обсуждались лучшие практики регионов и промышленных региональных компаний в обеспечении технологической независимости, инструменты, методы, современные подходы к развитию промышленного бизнеса. Каким образом промышленному предприятию определить спрос и разработать долгосрочную производственную программу, какие инженерные и технологические методы и подходы сегодня помогают создавать производственные предприятия быстро и эффективно — на эти вопросы сообща искали ответы. А на одном из круглых столов шла речь о влиянии внедрения и развития цифровой экосистемы на достижение целей цифровой трансформации и устойчивого развития регионов.

Глава с интересом ознакомился с выставкой «Регионы — сотрудничество без границ», которая открылась в 31-й раз. На ней по традиции были представлены основные достижения Чувашии в самых разных сферах — от молочной продукции до мини-тракторов. Разместились компании по трем секторам — окружающая среда, социальная сфера, корпоративное управление. Всего было представлено 25 экспонентов. Большой интерес вызывал стенд политехнического института, студенты которого разработали изделие для «умного дома».

Задержался Глава и возле экспозиции завода дверей — Чебоксары, как известно, лидируют в стране по этому виду продукции. В числе участников выставки также российский ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), АО «ЭЛАРА», АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», Чувашский госуниверситет, предприятия молочной отрасли, другие организации.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Николаев вспомнил первую выставку в 1994 году. «Цель ее была в том, чтобы показать, наконец, что такое Чувашия, — отметил он. — Сегодняшняя экспозиция имеет уже несколько иные цели — не просто демонстрация достижений, но и подведение итогов. А самое главное — ведение переговоров по самым разным направлениям. Мы нацелены на то, чтобы зафиксировать наши планы развития и привлечь внимание партнеров, которые могли бы заинтересоваться нашими достижениями. Радует, что участники выставки тщательно подготовились, у них есть большая мотивация для того, чтобы реализовать свои планы и наработки».

Порадовала Главу в том числе и студенческая молодежь, — своей вовлеченностью в процесс, креативной демонстрацией проектов. Прямо на выставке прошли, по сути, переговоры с одной из групп студентов по дальнейшему развитию их разработок.