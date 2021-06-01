Чебоксарский экономический форум наметил векторы развития

У трансформации нет альтернативы

Человек должен получать услуги высокого качества без промедления и в удобной форме. При этом необходимо обеспечивать безопасность использования любых сервисов. На это нацелена цифровая трансформация во всех сферах жизнедеятельности республики. С такого посыла Глава Чувашии Олег Николаев открыл пленарное заседание Чебоксарского экономического форума в ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Заседание проходило, можно сказать, прямо на льду — видно его, конечно, не было, но ледовая свежесть в зале ощущалась. Впрочем, о ней сразу забыли — модераторы, известные телеведущие канала «Россия-24» Александра Суворова и Юрий Богданов задали высокий накал. «Что цифра нам готовит?» — так кратко и емко Юрий обозначил предмет разговора на форуме. «Одно можно сказать: будущее уже здесь, и оно наступило», — вторила Александра и первым пригласила на сцену Главу Чувашии Олега Николаева. А Юрий, в свою очередь, огласил приветствие премьер-министра России Михаила Мишустина участникам форума.

Нынешний форум можно считать обновленным как по формату, так и по «акценту», состоящему в теме цифровой трансформации — с этого начал Олег Николаев. Причем цифровизация не ограничивается переводом в цифровой формат документооборота — это значительно более широкое понятие, охватывающее всю нашу нынешнюю жизнь. Тут Глава запустил интерактивный опрос — какие новые технологии сегодня более всего востребованы? А поскольку велась прямая трансляция «пленарки», в опросе могли участвовать не только сидящие в зале, но и участники за его пределами. В том числе эксперты в Москве. Ответить можно было, направив камеру телефона на QR-код — цифровизация в действии.

Форум затрагивал три основные темы — люди, технологии, территории. И если мы говорим о цифровой трансформации, то во всех этих направлениях перемены должны ощущать те, кто каждодневно пользуется сервисами и соприкасается с работой органов власти.

Отдельная тема — последовательная трансформация системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Глава сообщил свежую новость — на днях создано Агентство инвестиционного развития республики. На очереди — создание единой информационной платформы, где будет представлено все «меню» форм поддержки субъектов МСП. Чтобы любой бизнесмен мог в режиме онлайн выбрать нужный ему сервис, и далее субъекты инфраструктуры поддержки МСП уже сами сопровождали его исходя из того, какая форма поддержки и на каком этапе нужна.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: — Чувашия была выбрана одним из шести регионов, чтобы «отпилотировать» подходы к реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления. Хотя нам была поставлена задача выбрать шесть направлений трансформации, мы расширили их список до пятнадцати. Сделали это сознательно, охватив иные направления, которые первоначально в план не входили. Это и сельское хозяйство, и культура, то есть те направления, которые сопровождают человека каждый день.

…Тем временем на экране за сценой высветились результаты первого опроса. Больше всего голосов было отдано сфере развития искусственного интеллекта в управлении городом и персонализированной медицине. «Я бы не назвал неожиданными такие результаты,— прокомментировал Глава. — Они говорят, прежде всего, о том, что мы думаем в правильном направлении. И впредь будем максимально советоваться с общественностью по таким делам». Персональный состав участников заседания выглядел весьма представительно. В их числе председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Правления ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов, директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, правозащитник, общественный деятель Екатерина Гордон, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, первый вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко, генеральный директор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов, исполнительный директор ООО «ЧЕТРА» Владимир Антонов.

Анатолию Аксакову ведущие задали чисто журналистский вопрос — что он ждет от форума и как оценивает экономический потенциал республики. Будучи еще и председателем Высшего экономического совета Чувашии, он ответил, что республика просто создана для инновационной и цифровой трансформации. Заканчивается реализация проекта прокладки оптоволоконных линий ко всем социально значимым объектам, что позволит полностью обеспечить их современным интернетом. Активно развиваются инвестиционные платформы, входящие в реестр Центробанка. Готовится закон о цифровых финансовых активах — не за горами «цифровые» деньги. Цифровые технологии в Чувашии успешно внедряются и в сельском хозяйстве. Уже не фантастика — беспилотные трактора. Как известно, на Чебоксарском тракторном ожидается запуск производства машин малой и средней мощности, не исключено, что среди них будут и «беспилотники». Чувашия имеет также хорошие заделы в обеспечении энергетической безопасности. Реальные очертания обретает идея создания смарт-сити за Волгой, к ней проявляют интерес вполне конкретные инвесторы.

А как выглядит цифровизация на крупных производствах? По мнению главы концерна «Тракторные заводы» Андрея Водопьянова, она стала реальностью в производственных процессах, начиная от проектирования до сервисного обслуживания техники.

Параллельно во дворце работала выставка «Регионы — сотрудничество без границ», с которой Глава ознакомился до пленарного заседания. Свои экспозиции на ней разместили ряд промышленных предприятий, таких как тракторный завод, Чувашкабель, производственное объединение имени В.И. Чапаева. По традиции широко представлены ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей. Не остались в стороне крупные строительные организации, вузы. Примечательно, что в большинстве экспозиций неизменно присутствовали новинки: у известной компании по выпуску торгового и пищевого оборудования — новый термошкаф, у фирмы по производству стройматериалов — новая отделочная плитка, у Продовольственного фонда республики — новые виды расфасовки…

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО,

директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков: — В Чувашии активно реализуется кластерная политика. Мне довелось ознакомиться с четырьмя кластерами — химическим, пищевого оборудования, электротехническим и кластером производителей дверей. Они выявили инвестиционные ниши и успешно их замещают. При этом вкладывают не только деньги, но и разработки, конструкторские и цифровые решения. Все это делает проекты в итоге интересными с точки зрения инвестиций. Потенциал в регионе колоссальный.

Интерес к выставке традиционно ощущался и со стороны горожан. На двух этажах дворца, где размещены экспонаты, народу было много. Оживление подогревал робот, выделывавший разные «кренделя» — то на бок ляжет, то, подпрыгнув, перевернется в воздухе… Обсуждаемые на «пленарке» темы авансом получили деловое воплощение в виде ряда подписанных Главой республики соглашений. В частности, между правительством Чувашии и Ассоциацией по развитию искусственного интеллекта, которую представлял Роман Васильев.

Другое соглашение — с Автономной некоммерческой организацией «Центр компетенций по привлечению инвестиций и развития инфраструктуры в государственно-частном партнерстве». Генеральный директор группы концерн «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым.

Следом состоялось награждение победителей среди муниципальных образований с предоставлением грантов Главы Чувашии для стимулирования привлечения инвестиций. Дипломы победителям вручил Олег Николаев. Гости также ознакомились с фотовыставкой «Бизнес в объективе», организованной «Промсвязьбанком». На главной площадке форума также состоялось вручение национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех».

Фото Олега Мальцева