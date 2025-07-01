Страховка за полцены

С начала года Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике возместило 50% стоимости полисов ОСАГО 227 жителям региона, имеющим инвалидность. Эта мера поддержки позволяет снизить финансовую нагрузку на тех, кому транспорт необходим по медицинским показаниям.

Право на возмещение половины стоимости страховки имеют люди с инвалидностью I, II или III группы, если использование автомобиля предусмотрено их индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). Компенсация предоставляется на одну машину в течение календарного года. В полисе ОСАГО может быть указано не более трех водителей, включая самого владельца или его законного представителя.

В большинстве случаев компенсация назначается автоматически на основании данных из Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Однако если сведения в этих базах отсутствуют, необходимо лично или через представителя обратиться в клиентскую службу СФР либо МФЦ с заявлением, полисом ОСАГО и медицинским заключением, подтверждающим необходимость использования транспортного средства. Решение принимается в течение 5 рабочих дней после поступления всех необходимых данных или подачи заявления. Еще 5 дней отводится на перечисление средств. Деньги поступают тем же способом, что и другие социальные выплаты — на банковскую карту, счет или через почтовое отделение.

По всем вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр Отделения СФР по Чувашии по номеру 8-800-100-00-01, звонок бесплатный.

Дина Михайлина