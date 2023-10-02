Забота о людях с ограниченными возможностями по зрению

Сегодня в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова состоялся особый и значимый прием. В честь Международного дня белой трости был организован бесплатный прием для людей с ограниченными возможностями по зрению.

Совместно с АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии и Чувашской республиканской организацией Всероссийского общества слепых было организовано полное диагностическое обследование с консультацией высокопрофессиональных врачей-офтальмологов для 20 таких пациентов.

«Врачи и специалисты центра стараются нам помочь, чувствуем от них моральную поддержку. Здесь нам оказывают высокотехнологичную офтальмологическую помощь, которую не каждый человек может получить по месту жительства», — поделилась жительница города Чебоксары Любовь Петрова.

Этот благотворительный проект не только помог поддержать и вдохновить людей с нарушениями зрения, но и создал общее чувство солидарности и понимания. Организаторы и сотрудники Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова приложили все усилия, чтобы пациенты ощутили поддержку, получили нужную офтальмологическую помощь.

Мы уверены, что сотрудничество с социальными учреждениями, благотворительными фондами будет крепнуть и развиваться, что позволит сделать высокотехнологичную офтальмологию доступнее для большего числа пациентов, котором эта помощь особенно необходима.