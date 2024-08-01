В Социальном фонде пояснили, как будет проходить индексация пенсий

Расчет по максимальному размеру

Как известно, пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года. Именно с этого времени вступают в силу соответствующие поправки в федеральный закон о страховых пенсиях. Согласно им, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров — последним выплаты сейчас индексируют в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.

С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируют, напоминают в Социальном фонде. При этом все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время их работы. В соответствии с принятыми изменениями теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения пенсионером трудовой деятельности.

Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

Цифра Более 50 тысяч работающих пенсионеров Чувашии коснется индексация пенсий в 2025 году

Рассмотрим это на примере. Человек вышел на пенсию три года назад, все это время он работал. Сейчас его пенсия составляет 17,4 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года она составила бы 23,4 тыс. рублей. Этот более высокий размер закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно исходя из него будет рассчитываться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии, к 17,4 тыс. рублей.

Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.

Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически, сообщили в Отделении СФР по Чувашии. И уточнили: в связи с этим куда-либо обращаться, писать заявления людям не надо — Социальный фонд проводит все плановые индексации автоматически.

Кстати

На начало года численность работающих пенсионеров в России составляла более 7,8 миллиона человек, пишет РБК. По данным ученых из института РАН, чаще всего люди пенсионного возраста трудятся в сферах образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности и торговли.