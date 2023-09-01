Технические средства реабилитации можно взять напрокат

В Чувашии действуют пункты проката, которые существенно облегчают жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Среди подопечных чебоксарского реабилитационного центра для детей весьма востребован «Ардос». Этот тренажер-вертикализатор, в который входят костюм с системой подвесов, спаренные сандалии и фиксатор колен, предназначен для обучения ребят навыкам хождения и передвижения. Его можно взять на время в пункте социального проката, там же родителям выдают и рекомендации по этапам обучения. Сам пункт оснащается за счет средств учреждения и пожертвований граждан. Там есть коляски-трансформеры, ходунки, которые семьям с низким уровнем дохода предоставляют безвозмездно. С начала года услугами социального проката воспользовалась 21 семья.

Действует такой пункт помощи и в Алатыре, в центре социального обслуживания населения. Здесь выдают во временное пользование технические средства реабилитации (ТСР) — бесплатно, с учетом нуждаемости гражданина. В сентябре этого года организация закупила новые ТСР. На днях одно из кресел-колясок получил инвалид первой группы. «Папа уже более десяти лет на инвалидности, ходит с большим трудом, скоро предстоит госпитализация. Кресло-коляска поможет ему передвигаться в медицинском учреждении самостоятельно. До сегодняшнего дня и не знала, что можно воспользоваться услугой проката ТСР у нас в городе, соседка рассказала», — поделилась дочь.