Баталии с акцентом на Паралимпиаду

Лучшие параатлеты страны с особым трепетом возвращаются в Чебоксары. Столица республики регулярно принимает чемпионаты России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и среди незрячих в дисциплине «легкая атлетика». Нынешний год не стал исключением, а состязания имели ключевое значение. Ведь на дорожках «Олимпийского» спортсмены с ограниченными возможностями боролись за путевки на Паралимпийские игры в Париже.

Эксперты и специалисты, изучившие предстартовые расклады, предрекали большое количество рекордов и высоких показателей в различных видах программы. Ведь покрытие на главной легкоатлетической арене столицы Чувашии невероятно быстрое — в этом успели убедиться участники недавнего Кубка России, о котором «СЧ» рассказывала.

Знатоки в своих прогнозах не ошиблись. Как могло быть иначе, если в Чебоксары приехали звезды первой величины — четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов, трехкратные чемпионки Игр Маргарита Гончарова и Елена Иванова, чемпионы Игр Денис Гнездилов, Альберт Хинчагов, Владимир Свиридов, Светлана Сергеева. Также бок о бок с элитными спортсменами сражались 24 параатлета из Чувашии — Иван Скрынник, Евгений Ногаев, Анастасия Евграфова, Валентина Смирнова, Константин Репин и другие.

К сведению В общей сложности в чемпионатах России по спорту слепых и среди лиц с ПОДА в Чебоксарах участвовали более 500 спортсменов из 56 регионов.

По словам президента Всероссийской федерации спорта слепых, вице-президента Паралимпийского комитета России Ольги Семеновой, на квалификационных легкоатлетических соревнованиях россиянами было завоевано 27 мужских и 19 женских квот для участия в Играх.

«У нас очень сильная паралимпийская сборная России по легкой атлетике. На чемпионате мира в японском Кобе мы заняли третье общекомандное место. Сейчас мы допущены до Паралимпийских игр, — сообщила в интервью корреспонденту «СЧ» Ольга Семенова. — Атлеты, имеющие лицензию Международного паралимпийского комитета и выполнившие квалификационные нормативы, смогут принять участие в Паралимпиаде. Очень важно, что стадион «Олимпийский» — бегучий, счастливый для многих наших спортсменов. Соревнования в Чебоксарах — последний шанс показать хороший результат и попасть в Париж».

В сложившихся обстоятельствах многие спортсмены сильно переживали — они долго настраивались и разминались, разогревая мышцы перед стартами. Правда, пушистый фанат «королевы спорта» разряжал обстановку в подтрибунном помещении — милый котик встречал участников мелодичным мурлыканием и напутствовал их на быстрые секунды и отличные результаты.

Победный дубль приблизил к Парижу

С отличными воспоминаниями на родную землю приехала уже упомянутая Елена Иванова, которая ранее выступала за Чувашию, а сейчас представляет Ростовскую область. Трехкратная паралимпийская чемпионка Лондона в очередной раз доказала свою состоятельность, победив на дистанциях 100 и 200 метров в классе T36. На 200-метровке на старте Елене пришлось попотеть, но ближе к финишу она умчалась от соперниц.

«Бег для меня сложился тяжеловато, результаты средненькие. В Чебоксарах отличный стадион. Для меня главная цель — пройти отбор на Паралимпиаду в Париже. Если попаду, то буду усиленно готовиться к главному старту», — сказала Елена Иванова.

После аварии обрел себя в спорте

Без преувеличения, каждому участнику соревнований в Чебоксарах пришлось пережить серьезные испытания в жизни. Один из героев — 29-летний прыгун в высоту, представляющий Москву и Северную Осетию, Георгий Маргиев. В пять лет Георгий попал в аварию и сломал локоть. Следуя примеру дальнего родственника, паралимпийского чемпиона Гочи Хугаева, Маргиев начал заниматься спортом. Произошло это более 10 лет назад. Сначала он пробовал силы в беговых дисциплинах, а позже перешел в прыжки в высоту. На соревнованиях в Чебоксарах 29-летний спортсмен одержал победу в классе T47 с результатом 1,99 метра, побив рекорд России.

«Благодарю Чувашию — здесь всегда чемпионаты России проходят на высочайшем уровне, — подчеркнул Георгий Маргиев. — Отличное выступление, мне удалось побить рекорд России и Европы, но рубеж в 2 метра пока не покорился. Теперь сначала на сборы в Москву, а уже потом поеду на Паралимпийские игры. Без спорта я был закрепощенным, закомплексованным человеком с ограниченными возможностями, а с началом тренировок обрел уверенность в себе. У меня появилась мотивация жить и творить».

От отдыха на Волге до музея Чапаева

Многие участники соревнований не только сражались за медали, но и успели проникнуться историей и культурой Чувашии. Особенно воодушевил наш регион гостя из далекой Якутии — тренера республиканской сборной по спорту лиц с ПОДА в технических видах (метаниях) Петра Давыдова. Он ежегодно с огромным удовольствием приезжает в Чебоксары вместе со своими спортсменами и проводит время с пользой.

«После соревнований мы каждый день отдыхали и загорали на пляже, купались в Волге. Получили огромное удовольствие от пребывания в Чебоксарах. Вместе со спортсменами посетили музей Василия Чапаева — осмотрели дом, где он жил, изучили биографию Василия Ивановича, — поделился впечатлениями Петр Давыдов. — Люди в Чебоксарах — добрые и обаятельные. Я в них влюблен. На мой взгляд, стадион «Олимпийский» продолжает держать марку».

Один из подопечных Петра Давыдова, Айал Сивцев, блеснул на турнире. В классе F41 он оформил своеобразный хет-трик, победив в толкании ядра, метании диска и метании молота.

«Дома стены помогают»

Сборная Чувашии не могла остаться без наград. Наши земляки часто поднимались на пьедестал почета. В рамках соревнований среди незрячих в классе B2 Артур Михайлов завоевал два «серебра» на дистанции 400 и 800 метров. По ходу финала на 800-метровке Артур практически весь забег шел в лидерах, но только на последних метрах дистанции немного уступил обладателю «золота».

«Я чувствовал, что можно было быстрее бежать. Хотел показать результат из двух минут (800 метров), но не получилось. Благодаря выступлению на чемпионате страны я выполнил норматив мастера спорта. Пробежал по личному рекорду на 400 метров, — отметил Артур Михайлов. — Мне легче выступать в родных стенах — я все знаю на «Олимпийском». Мне важно не останавливаться на достигнутом».

В свою очередь, в классе B3 на спринтерской 200-метровке третье место занял Евгений Павлов. На дистанции вдвое короче он не попал на пьедестал, поэтому Евгений после финиша был очень рад еще одной своей награде. «С посевом на дорожке немного не повезло — я стартовал по седьмой, а по четвертой или пятой было бы лучше бежать. Мне дома спокойнее выступать, — обратил внимание Евгений Павлов. — Я хотел улучшить личный рекорд, но не получилось — из-за жаркой погоды бежалось тяжело».

Кстати

По итогам соревнований спортсмены из Чувашии завоевали две золотых, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых наград.