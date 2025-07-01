Два обновленных офиса Сбера открылись в Чувашии

Сбер открыл обновленные офисы в столице региона и Моргаушском муниципальном округе по адресам ул. Карла Маркса, 52 корпус 2 в Чебоксарах и ул. Ленина, 55 в селе Большой Сундырь. Пространства отделений стали более открытыми и удобными для посетителей. В офисах можно получить классические финансовые продукты и услуги, здесь также представлена нефинансовая линейка продуктов компаний-партнеров Сбера.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Уверена, что жители Чувашии оценят удобство и комфорт обновленных офисов Сбера. Мы активно развиваем сеть наших офисов, делая помощь банка доступнее во всех уголках Чувашии. Наша цель — изменить представление об уровне клиентского сервиса и организовать максимально удобный доступ как к классическому банкингу, так и к небанковским сервисам».

В новых офисах все традиционные и новые банковские услуги можно получить в любом удобном для посетителя месте офиса без касс и очередей. Обслуживание в безбарьерном пространстве теперь происходит без привязки к конкретному рабочему месту — там, где это наиболее удобно клиенту. Такой формат общения помогает установить доверительные отношения между посетителем и сотрудником банка.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета и многое другое.