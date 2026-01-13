По требованию природоохранной прокуратуры со дна Суры достали затонувшую баржу

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны вод. Надзорным ведомством установлено, что в акватории реки Суры в Ядринском муниципальном округе находятся части затопленной баржи-площадки, которые непригодны к эксплуатации и загрязняют окружающую среду. Чтобы устранить нарушение, прокурор обратился с иском в суд. Решением Ленинского районного суда Чебоксар Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии должно было принять меры по очистке Суры от остатков судна. Части затонувшего плавсредства извлечены из акватории водного объекта, стоимость работ превысила 2 млн рублей.
Опубликовано: 28 января 2026 г.
