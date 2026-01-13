В «Пехете» научат управлять дроном

В агромаркете стартовала неделя «ПроРесурсы». Ее организовала Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Гостей ждут тематические дни, где можно пообщаться с экспертами, узнать о вакансиях на ярмарке труда или даже освоить неожиданный навык, например, управление дроном. Также в программе различные конкурсы и викторины. Особенными станут суббота и воскресенье, именно в эти дни артисты из Вурнарского округа дадут концерт, а волонтеры проведут мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей в рамках акции «Твой вклад в Победу». Завершится неделя церемонией награждения победителей конкурса на лучшее фото и видео в соцсетях.