Министр выйдет на связь

Сегодня состоится прямая линия с руководителем Министерства здравоохранения Чувашии Ларисой Тарасовой. Начало — в 11.00. Телефон (8352) 21-10-50. Жители региона также могут задать свои вопросы через портал госуслуг или оставить обращения в комментариях к посту в сообществе «Чувашская Республика» ВКонтакте, где также будет вестись трансляция мероприятия. Прямой эфир организует и Национальное телевидение и радио Чувашии. Текстовую онлайн-трансляцию с главными тезисами и вопросами в реальном времени проведет канал «Чувашинформ».