Выращено фермерами республики

В агромаркет — за деликатесами и гостинцами.

Разговоры об открытии в Чебоксарах первого фермерского агромаркета «Пехет» шли давно, и вот, наконец, радостная новость — 18 июля торговая площадка начнет свою работу в ТРЦ «Каскад».

Гастрономические ряды с чувашской продукцией расположатся на цокольном этаже здания — на площади 4,2 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено 76 торговых мест, большая зона фудкорта, одновременно здесь смогут находиться до 1050 человек. Сейчас в агромаркете идут последние приготовления: завозится мебель, монтируется оборудование, завершаются ремонт и отделка. Интерьер зала, к слову, оригинальный. Стены и колонны украсят росписью в народном стиле, а в помещении установят статуи, олицетворяющие людей труда, и интересные фотозоны — сейчас местные художники и дизайнеры как раз вносят последние штрихи в создание неповторимой атмосферы. Добавит колорита и оформление витрин: деревянные подставки, приглушенные тона, национальные орнаменты — каждая деталь сделана с любовью и душой.

«Торжественно, красиво, ярко, а главное — вкусно, — рассказал о предстоящем открытии агромаркета премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем телеграм-канале. — И дух Чувашии здесь в каждом уголке, всюду эксклюзивность».

Как сообщается на официальном сайте Правительства Чувашии, в «Пехете» можно будет приобрести фермерскую продукцию более сорока производителей: мясо, молоко, сыр, мед, чай, овощи, хлеб, рыбу и многое другое. А для туристов агромаркет станет еще и местом для знакомства с республикой. Здесь заработают сувенирные лавки и мастерские, где гости узнают об истории Чувашии, ее культуре, традициях и народных промыслах. В планах также — проведение еженедельных мероприятий и культурных событий, которые привлекут на площадку еще больше посетителей.

Для удобства посетителей агромаркета на днях у нижней парковки «Каскада» появился дополнительный остановочный павильон. Сюда будут заезжать автобусы № 5 и № 13. А вскоре, возможно, на склоне около торгового центра установят инсталляцию — большими буквами выложат слово «Пехет».

От первого лица

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Благодаря работе агромаркета мы сможем не только обеспечить доступ к высококачественной и экологически чистой продукции, которую производят в Чувашии. Мы поддержим и наших фермеров: они получат новую мотивацию строить долгосрочные планы развития и расширять производство».

Совсем скоро здесь можно будет купить свежие и натуральные местные продукты. Фото cap.ru