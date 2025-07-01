Сбер обновил географию приема заявок и выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье»

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С 7 июля Сбер запустил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» на Домклик, согласно обновленному списку городов. В список включили шесть новых городов в шести регионах, в том числе Суздаль,

Каменск-Шахтинский и Мичуринск. Обновленный перечень актуален с 1 июля по 31 декабря. Всего в нем числятся 884 города в 83 регионах России. В Чувашии список городов остался неизменным: взять семейную ипотеку на вторичном рынке можно следующих городах — Алатырь, Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Шумерля, Ядрин.

Напомним, что Сбер первым среди крупных банков запустил выдачи кредитов по данной льготной программе 1 апреля 2025 года. За апрель-июнь 2025 года Сбер выдал более 13,3 млрд рублей по «Семейной ипотеке на вторичное жильё» — приблизительно 3% от всего объёма выдач по «Семейной ипотеке» за этот период.

Регионом-лидером по доле выдач Семейной ипотеки на вторичное жильё стала Тюменская область (11,5%). На втором месте Краснодарский край с долей 10,7%,

а замыкает тройку Республика Башкортостан (9,8%).

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет

и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. Заёмщиком может выступать один из родителей — необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например, близкими родственниками (супругами, братьями, сестрами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Подать заявку можно онлайн на Домклик. Подробности и список регионов, участвующих в программе, доступны в Журнале.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family?tab=about

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