Пенсионеры Чувашии могут пройти бесплатное обучение в «Школе цифровых навыков» Сбера

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Пенсионерам Чувашии доступно обучение в «Школе цифровых навыков» Сбера. «Школа цифровых навыков» — это образовательно-информационный проект для людей старшего поколения, который на простом языке через доступные форматы рассказывает о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их применению в повседневной жизни.

На сайте sberbankaktivno.ru в разделе «Обучение» (ссылка: https://sberbankaktivno.ru/digital-school) собраны программы и материалы, которые помогают людям старшего возраста развивать цифровые навыки и тем самым решать конкретные задачи. На данный момент в «Школе цифровых навыков» доступно пять курсов, посвящённых темам здоровья, финансов, быту, работе и развлечениям. Пользователи смогут узнать, как купить лекарства онлайн; как грамотно вести учёт личных финансов; как заказывать на дом продукты дистанционно; как составить и разместить резюме; как смотреть кино и сериалы онлайн и т.д.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Цифровой мир даёт каждому из нас массу новых возможностей и способен делать нашу жизнь комфортнее, экономить массу времени и освобождать от рутины. Однако пока далеко не все наши клиенты, особенно старшего возраста, освоили цифровые навыки. Сбер стремится помогать им адаптироваться к реалиям быстро меняющего мира. «Школа цифровых навыков»— это один из инструментов, с помощью которого наши мамы и папы, бабушки и дедушки могут в любое удобное для них время совершенно бесплатно осваивать нужные навыки и пробовать с их помощью решать повседневные задачи»

ПАО «Сбербанк». Реклама