Регионы стали ближе

Первые две недели эксплуатации новых авиарейсов из Чебоксар в Калининград и Махачкалу показали высокий интерес пассажиров. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, в калининградском направлении наблюдается стабильный спрос, обусловленный как туристическими целями, так и деловыми поездками. Рейсы направляются дважды в неделю с загрузкой более 80%.

Вылеты в Махачкалу также производятся дважды в неделю, загрузка — свыше 85%. Напомним, открытие этого маршрута стало возможным благодаря личным переговорам Главы Чувашской Республики Олега Николаева с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Авиаперевозчиком на новых направлениях является ПАО «Аэрофлот».