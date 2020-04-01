РУСЛАН МИНАЕВ

генеральный директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары»

«Аэропортовая деятельность — это группа транспорта, которая наиболее подвержена риску, поэтому наш аэропорт, к сожалению, один из первых, кто ощутил это на себе. Врио Главы Чувашии и Кабинет министров республики оперативно взяли этот вопрос на контроль, несмотря на то что ООО «Международный аэропорт Чебоксары» является коммерческим предприятием. Руководство республики выработало сейчас ряд мер поддержки и активно вступило в работу с нашими контрагентами. Я уверен, что ситуация временная и что мы ее совместно преодолеем».