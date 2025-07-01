Следи за собой, будь осторожен

Лето — не только самый теплый, но и самый активный сезон. Люди больше времени проводят на природе — заботятся о грядках на огороде, отдыхают возле прудов и водоемов, собирают дары лесов. А когда находятся дома, открывают окна нараспашку. Увы, в это время возрастает и риск несчастных случаев.

«Под смертностью от внешних причин подразумевают случаи смерти вследствие факторов, не связанных с долгим протеканием заболеваний, то есть смертность от причин устранимых. Это, например, все несчастные случаи, в том числе выпадение детей из окон, утопления, укусы насекомых и животных, пожары, ДТП и так далее, — пояснил главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии Алексей Смирнов. — Такие смерти можно предотвратить, принимая соответствующие профилактические меры, а последствия — минимизировать, оказывая первую помощь».

Увы, июнь этого года отмечен несчастьями на воде. В Цивильском округе в районе плотины возле деревни Первомайской утонула 72-летняя женщина. Купалась в необорудованном месте. В Ибресинском округе у села Хормалы спасатели вытащили из воды тело 78-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной беды стало несоблюдение правил безопасности. А вот четверым юным алатырцам повезло — их спас земляк, у которого под рукой оказалась моторная лодка. Но пятого ребенка — 12-летнюю девочку унесло течением, ее тело нашли в Суре через четыре дня.

Что делать окружающим, если человек тонет? «Лучше, если спасением пострадавшего займутся специально подготовленные профессионалы, — уточнил Алексей Смирнов. — Нужно знать приемы взаимодействия, буксировки, деблокировки от захватов тонущего, это целый комплекс знаний и навыков». Такие специалисты есть в оборудованных для купания местах. Поэтому лучше не выбирать себе неприметные и неизведанные уголочки (к слову, за это предусмотрен административный штраф), а идти на пляж, где даже дно обследовано водолазами.

У пострадавшего, извлеченного на берег, оценивают признаки жизни: сознание и дыхание. Если оба параметра присутствуют, оказывают первую помощь по потребности. Если есть дыхание, но нет сознания — переводят пострадавшего в устойчивое боковое положение (лучше на левый бок) и вызывают бригаду 103. Если нет ни сознания, ни дыхания — до приезда скорой проводят реанимационные мероприятия. Как в этом случае действовать пошагово, подскажет фельдшер диспетчерской службы Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Но внешний мир таит в себе и другие угрозы. Только за одну неделю июня в республике зарегистрировано 126 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, 44 из пострадавших дети. Несколько человек с наступлением теплых деньков пострадали от укусов змей. Одна из женщин встретилась с гадюкой, собирая ранние грибы в лесу. А уж про пчел, шмелей и ос и говорить нечего — жалят!

Надо всегда иметь с собой аптечку для экстренных случаев, препараты от той же аллергии, особенно, если человек к ней склонен, отметил медик. Если у насекомого есть жало, его следует вытащить, надавливая на место укуса пальцами и не допуская попадания крови на свою кожу. Что делать не нужно даже при укусе змей: отсасывать яд из ранки ртом, накладывать жгут, прижигать рану, ограничивать употребление воды. В случае, если пострадавшего укусило животное, рану лучше промыть водой с мылом — это мера профилактики заражения бешенством. Потом поврежденное от укуса место требуется забинтовать, чтобы снизить риски дополнительного инфицирования — это общая рекомендация.

В драматической статистике — разные несчастные случаи. В первой декаде июня из окна четвертого этажа одного из домов по бульвару Миттова выпала женщина. Дело было днем, соседи тут же вызвали скорую. Медики увезли пострадавшую в больницу. Чуть раньше ЧП случилось на улице Шумилова — с третьего этажа многоэтажки упала трехлетняя малышка. Ее госпитализировали с травмами.

«Видите, как важны профилактические мероприятия — соблюдение техники безопасности в быту и на работе, внимательность взрослых по отношению к своим детям, предусмотрительность на дороге (касается и водителей, и пешеходов). Все это помогает избежать необратимых последствий, — подчеркивает Алексей Смирнов. — Если трагедия уже случилась, уменьшить ее последствия и сохранить жизнь человеку может правильно оказанная первая помощь».

В идеале каждый человек должен знать такие приемы, включая непрямой массаж сердца, способы остановки кровотечения. «Для того, чтобы овладеть такими навыками, можно записаться на специальные курсы и мастер-классы, которые проводят преподаватели и инструкторы, в том числе и образовательно-методического центра «Школа медицины катастроф» при Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Я рекомендую предварительно ознакомиться с теоретическими материалами учебно-методического комплекса по первой помощи Минздрава России, — отметил собеседник. — На сайте «Все о первой помощи» доступна самая актуальная информация».

Многие, кстати, в критических ситуациях боятся брать на себя ответственность — наслышаны «о юридических последствиях». «Таких случаев никогда не было, — развенчал мифы специалист. — Спасение жизни и здоровья в экстренных условиях не является уголовно наказуемым деянием». И сослался на статью 39 УК РФ «Крайняя необходимость». Главное — соблюсти личную безопасность, позвонить в экстренные службы и передать информацию о происшествии, а при необходимости оказать первую помощь самому или под руководством диспетчера.

Под занавес беседы Алексей Смирнов еще раз напомнил, что чаще всего смерти от внешних причин случаются из-за игнорирования правил безопасности. Необходимо ответственно относиться к своему здоровью и благополучию окружающих.

Чтобы у воды не случилось беды, купаться стоит только в специально оборудованных местах. Фото Веры Захаровой