Как избежать сосудистой катастрофы

Сердечный «золотой час»

Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди причин смертности. В национальном проекте «Здравоохранение» так и указано, что необходимо снизить их распространение. О том, что для этого делается в республике, беседуем с главным внештатным кардиологом Чувашии Ириной Ефимовой.

— Ирина Петровна, из заболеваний сердца мы знаем в основном только инфаркты. Какие еще заболевания опасны для нас?

— Не существует «опасных» и «неопасных» сердечно-сосудистых заболеваний. «Неопасные» на сегодняшний день могут быть предвестниками серьезных заболеваний в будущем. Самые распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы хорошо всем известны — это в первую очередь гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмии, атеросклероз, сердечная недостаточность. Совсем необязательно знать признаки каждого из них. Важно не пропустить «первые звоночки»: при дискомфорте в сердце необходимо обратиться к своему лечащему врачу по месту жительства. Опасны любые нарушения в его работе.

— Раньше инфаркт был приговором, а на выживших после него смотрели как на космонавтов. Сейчас люди просто возмущаются, если человек погиб, мол, почему не спасли?

— Не все зависит в нашей жизни от медиков. Часто пациенты недооценивают свое состояние. Пульс частит или какой-то неровный, но человек сомневается, стоит ли беспокоить врача. Жжение за грудиной — вроде бы не боль, потому пациент решает «перетерпеть». А ведь при инфаркте медлить нельзя. Боль за грудиной, затрудненное дыхание, холодный пот — необходимо срочно вызвать «скорую помощь». Инфаркт — это омертвление части сердечной мышцы, развивается при механической закупорке сосуда тромбом. В этом месте нарушается циркуляция крови, и наступает кислородное голодание всей сердечной мышцы. Запускаются необратимые процессы гибели клеток. Чтобы спасти человека с минимальными последствиями, у медиков есть только «золотой час». Смертность от инфаркта напрямую зависит от начала лечения. К сожалению, оперативному лечению иногда мешают сопутствующие заболевания, а также прошлые инфаркты.

СПРАВКА «СЧ» В 2019 году показатель смертности от острого инфаркта миокарда в Чувашии снизился на 12,8% и составил 32,7 на 100 тыс. населения (в 2018 г. — 37,5 на 100 тыс. населения). Абсолютное число умерших от ОИМ за 2019 год — 399 человек (в 2018 г. — 460 человек).

— Передается ли предрасположенность к инфарктам по наследству? Ведь случается, что в одной семье все мужчины погибают от них.

— Сам инфаркт не является наследственным заболеванием. А вот предрасположенность к нему может передаваться по наследству. Существуют наследственные гиперхолестеринемии, при которых имеется высокий риск раннего инфаркта миокарда. Обычная терапия не всегда подходит таким пациентам.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и создания Центра управления сердечно-сосудистыми рисками ведется разработка нормативной базы по взаимодействию республиканского кардиодиспансера с детской кардиологической службой по раннему выявлению семейной гиперхолестеринемии. Чтобы начать раннюю профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инфарктов.

— Может ли случиться инфаркт на фоне полного здоровья? Мы знаем примеры, когда спортсмены погибали прямо в спортзале. Причем это были знаменитые, успешные и здоровые люди.

— Спортсмены — это отдельная категория. Да, со стороны, да и им самим, кажется, что здоровье отличное. Но их организм для достижения высоких спортивных результатов работает на износ. Частый пульс, короткие передышки для отдыха и восстановления изматывают сердце. Изнашивают его и избыточные тренировки с использованием силовых упражнений. Все полезное должно быть в меру. И спорт не исключение. А вот умеренные кардионагрузки, с постепенным повышением уровня и интенсивности, наоборот, тренируют сердце, увеличивают его работоспособность.

Инфаркт на фоне кажущегося полного здоровья может случиться как у спортсменов, так и у обычных людей, когда есть какие-то патологии, о которых человек не знает. Он считает себя здоровым, а в организме уже запущены негативные процессы. Могут повлиять стрессы, лишний вес, курение, употребление алкоголя, некоторых лекарственных препаратов.

— В каком возрасте может случиться инфаркт? Раньше он считался болезнью пожилых людей, но сейчас даже молодые женщины оказываются в кардиореанимации.

— Увы, сегодня инфаркты диагностируют уже у 25-30-летних. На это есть несколько причин. Первое — это избыточный вес. Низкая физическая активность. Плюс вредные привычки, наследственная предрасположенность и хронический стресс. И позднее обращение к врачу, когда занимаются самолечением, заглушая боль таблетками.

Что касается женщин, то в молодости их «защищают» гормоны. В силу их эмоциональных особенностей они легче переносят стресс. К тому же женщины чаще мужчин обращаются к врачу. Но с возрастом границы размываются. К тому же женщины в современном мире часто занимают руководящие должности, а инфаркт, как говорят в народе, «болезнь начальников».

Отметим, что различные сердечно-сосудистые заболевания стали чаще диагностироваться в связи с развитием медицины, системы диспансерного наблюдения, профосмотров, появлением современного диагностирующего оборудования и кадров.

— Раньше по телевизору часто показывали сюжеты, как с человеком случился инфаркт, и он после этого стал моржом или начал бегать марафоны. Но можно, наверное, и не рисковать?

— Жизнь после инфаркта есть, она может быть полноценной после успешной реабилитации под контролем врача. Существует множество программ восстановления, их подбирает врач индивидуально.

Но лучше укреплять сердце, не дожидаясь экстремальных ситуаций. Главное, это сбалансированное питание и активная физическая нагрузка. Это кажется очень простым и очень скучным решением. Потому что заниматься этим нужно каждый день самому человеку.

Следует избегать полуфабрикатов, продуктов из серии «фаст-фуд», копченостей, солений, маринадов, жареного, жирного, ограничить мучное. На столе нужны продукты с повышенным содержанием калия: бананы, какао, изюм, виноград, кабачки и магния: гречка, овсянка, морепродукты, орехи.

Питание должно быть разнообразным, полноценным, с содержанием белков, жиров и углеводов. Готовить необходимо преимущественно на пару, тушить, запекать.

Необходимо вести постоянно физически активный образ жизни. Не надо бегать от инфаркта: надо ходить пешком, кататься на велосипеде, плавать. Полностью отказаться от курения и максимально — от алкоголя.

Сон должен быть полноценным. Когда человек спит недостаточно, он переедает, больше нервничает.

И очень важное правило: никаких стрессов! Все пройдет. Если ситуацию изменить невозможно, меняем отношение к ней. Тогда есть шанс, что «золотой час» вам не понадобится.

Фото пресс-службы РКД:

Только за прошлый год кардиохирурги Чувашии прооперировали более 3 тысяч пациентов. Операции не прекращаются и сейчас. Работая в условиях эпидемии, медики соблюдают все необходимые меры предосторожности.

Материал подготовлен при содействии Минздрава Чувашской Республики.