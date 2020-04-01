Какое средство индивидуальной защиты выбрать?

Одноразовая – дорогая, многоразовая – сомнительная

В аптеках республики появился хит продаж — одноразовые медицинские маски по 39 рублей за штуку. По сравнению с «довирусным» временем цена на это обязательное сегодня средство индивидуальной защиты неимоверно выросла.

Вот оставшаяся от прошлого года маска, купленная тогда для генеральной уборки на даче. Ностальгический ценник – 2,5 рубля… А ведь нам обещали в начале апреля федеральным постановлением ограничить стоимость медицинских масок: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку в рознице, указано в том документе. Это же сколько образовалось «этапов продаж», что искомый товар стал дороже в 15 с лишним раз!

Когда-то такое называлось бы спекуляцией, сегодня — рыночным предложением, продиктованным спросом. К тому же появился широкий выбор, с медицинской одноразовой маской успешно конкурирует маска многоразовая, тканевая. По информации Минпромэнерго Чувашии, на 21 апреля «защитные гигиенические маски не медицинского назначения» шьют более 50 точек в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Вурнарском районе. Это и швейные предприятия, чьи названия на слуху, и мелкие индивидуальные предприниматели, и ателье, в том числе меховые, и даже одна обувная фабрика. Конечно, маски они шьют не из меха с кожей, а из марли, трикотажа, спандекса. Цены варьируются от 20 до 120 рублей за штуку. Кстати, в некоторых аптечных сетях тоже предлагают подобные маски — в пределах 60 рублей.

Народ берет, потому что выгоднее многоразовые. Постирал, прогладил – и снова надел. А вот врачи все еще не пришли к единому мнению: одни считают, что многоразовая немедицинская маска сможет защитить от вирусного потока, другие уверены в ее совершенной бесполезности…

Фото Елены Тры