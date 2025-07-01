Механические помощники разошьют «узкие места»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более ста промышленных предприятий России принимают участие в проекте по роботизации производства от Федерального центра компетенций.

По данным Минэкономразвития Чувашии, от нашего региона задействованы четыре машиностроительные компании. «Наша задача — найти процесс в производственной системе, где установка робота принесет максимальный эффект: будь то сокращение издержек или увеличение объема выпускаемой продукции. После детального изучения всех процессов на предприятии готовим индивидуальные рекомендации по внедрению», — рассказал генеральный директор ФЦК Максим Папушенко. Проект длится два месяца. Эксперты определят функциональные требования к робототехнике и подберут оптимальную конфигурацию оборудования. Кроме того, будет проведена комплексная оценка экономической целесообразности. Работа проводится в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Опубликовано: 2 июля 2025 г.


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