Механические помощники разошьют «узкие места»

Более ста промышленных предприятий России принимают участие в проекте по роботизации производства от Федерального центра компетенций.

По данным Минэкономразвития Чувашии, от нашего региона задействованы четыре машиностроительные компании. «Наша задача — найти процесс в производственной системе, где установка робота принесет максимальный эффект: будь то сокращение издержек или увеличение объема выпускаемой продукции. После детального изучения всех процессов на предприятии готовим индивидуальные рекомендации по внедрению», — рассказал генеральный директор ФЦК Максим Папушенко. Проект длится два месяца. Эксперты определят функциональные требования к робототехнике и подберут оптимальную конфигурацию оборудования. Кроме того, будет проведена комплексная оценка экономической целесообразности. Работа проводится в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».