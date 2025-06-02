На чужих ошибках учатся

Чтобы обхитрить людей и получить доступ к их личным данным, финансам и имуществу мошенники идут на самые разные уловки. Попадаются, конечно, не все, а в основном те, кто любит легкие деньги, бывает невнимательным и доверчивым, плохо знает, как пользоваться финансовыми инструментами.

Приобрела несуществующий автомобиль

Чтобы купить понравившуюся «Тойоту Хайлендер» из-за границы по выгодной цене, 38-летняя чебоксарка заняла деньги у родственников. Заманчивое объявление она нашла в мессенджере. Заинтересовавшись предложением, связалась с менеджером, который попросил ее заранее оплатить услуги и «растаможку» авто. Чтобы заполучить «ласточку», беспечная леди перевела «сотруднику» более полумиллиона рублей. Но продавец вдруг перестал выходить на связь, а потом и вовсе заблокировал номер телефона настойчивой клиентки. Осознав, что она попалась на удочку аферистов, женщина обратилась в отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Чебоксары. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Купил втридорога, а заложил за копейки

250 тыс. рублей лишился в одночасье 65-летний горожанин, решив подзаработать на перепродаже «предметов старины». На улице к нему подошел незнакомец и предложил выкупить золотые и серебряные монеты XVIII-XIX веков, а также предметы утвари из благородных металлов. Сделка показалась доверчивому мужчине выгодной, он отдал деньги, получил «сокровища» и сразу же понес их в ломбард, предвкушая солидный навар. Оценщик спустил фантазера с небес, сообщив, что купленные им за четверть миллиона 173 монеты и шесть чайных ложек не имеют ничего общего с благородными металлами и стоят сущие копейки. Обманутый мужчина сразу же обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Чебоксарам по горячим следам задержали злоумышленника. Жуликом оказался 31-летний житель Республики Марий Эл. Он признался в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.

Запугали пособничеством террористам

Попалась на днях в хитроумную ловушку и 58-летняя жительница Чебоксар. Злоумышленники убедили ее обналичить средства с банковских карт и передать их на специальный счет, чтобы не стать спонсором террористических организаций. История началась с того, что женщине позвонили и сообщили, что заканчивается договор обслуживания ее сим-карты. Не желая менять привычный номер телефона, ничего не подозревающая горожанка продиктовала комбинацию цифр, поступившую через смс в процессе разговора. Дальше события разворачивались как в кино. Позвонил мужчина, представившийся сотрудником портала госуслуг, и уведомил, что у мошенников теперь есть доступ к ее личному кабинету. Фиктивный госслужащий убедил чебоксарку выслушать сотрудника банка во избежание финансовых потерь. Следом по телефону жертву стал обрабатывать липовый майор ФСБ. Женщину запугали, дескать, средства с ее карт едва не ушли на счета террористов, но «правоохранители» эту операцию приостановили. Поверив в легенду, объятая страхом горожанка сняла все деньги со своих счетов и по указанию аферистов, которые словно овладели ее сознанием, на такси помчалась в Казань. А для того, чтобы история выглядела правдоподобнее, «щедрые» преступники оплатили ей поездку в Татарстан. Там она и передала полмиллиона рублей неизвестному мужчине.

«Сценаристы» сами попались

«Не перечисляйте деньги незнакомцам! Не устанавливайте приложения по указанию неизвестных! Храните в тайне реквизиты своих банковских карт! Помните, что «безопасных счетов» не существует!» — кажется, что эти лозунги на листовках, регулярно распространяемых и в магазинах, и на транспорте, и в трудовых коллективах уже должны все заучить наизусть. Но доверчивые граждане, к сожалению, продолжают пополнять кошельки мошенников.

И все же появляются истории и с хорошим концом, когда люди, наконец, начинают совершать разумные поступки. Так, смогла раскусить обман 73-летняя пенсионерка. В начале июня под предлогом перевода денег на «безопасный» счет жулики похитили у нее 650 тыс. рублей, затем стали просить еще 900 тыс. Заподозрив неладное, чебоксарка обратилась к полицейским и даже помогла им задержать одного из злоумышленников.

Как сообщили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чебоксары, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и актерским способностям пенсионерки удалось задержать 20-летнего жителя соседней республики. Он оказался курьером, однако в авантюру он втянул еще и своего родственника, которого планировал выдать за инкассатора, но их «сценарий» не удался. По данным МВД по Чувашии, сейчас идет следствие, подозреваемого заключили под стражу.