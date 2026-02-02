Жителей Чувашии предупредят о подозрительных звонках родным

МТС, цифровая экосистема, запустила функцию уведомления о мошеннических звонках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С её помощью жители Чувашии смогут получать уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи.

Владелец подписки, подключив членов семьи, будет получать смс и пуш-уведомления о любых подозрительных звонках и сможет предупредить близких. Это особенно актуально для семей, где есть пенсионеры и дети – наиболее уязвимые для мошенников категории.

Кроме того, подписка включает в себя защиту от спама, страхование от телефонного мошенничества и голосовые предупреждения пользователя о разговоре с мошенником прямо во время звонка. Все эти сервисы формируют комплексную защиту семьи на каждом этапе: до, во время и после разговора с мошенниками.

«Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы, используя психологические приёмы и нацеливаясь на менее осведомлённых людей. В 2025 году функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о том, что злоумышленники направляют свои усилия на наиболее уязвимые категории абонентов. Наш сервис действует на опережение, обеспечивая защиту близких от утечки данных и финансовых потерь», — комментирует директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

 

Опубликовано: 13 февраля 2026 г.


