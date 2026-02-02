В Чувашии стартовал отбор для участия в программе «Земский тренер»

Миллион за работу в глубинке

Конкурс проводится для привлечения специалистов в сфере физической культуры и спорта к работе в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек.

Победители отбора получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Каждый наставник сможет потратить средства на свое усмотрение.

Заявки принимаются до 24 марта. Участвовать в конкурсе могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием в области физкультуры и спорта, обучающиеся на последнем курсе профильной организации, а также планирующие работать в учреждениях, расположенных в муниципалитетах с численностью до 50 тыс. человек. Подробную информацию можно узнать на сайте Минспорта Чувашии в баннере «Земский тренер».