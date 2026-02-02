Врачей не сократят, доступность помощи вырастет

Ключевой вопрос объединения медучреждений с Новочебоксарской больницей в крупный межрайонный центр обсуждали 10 февраля жители Козловского и Мариинско-Посадского округов. Модернизация системы здравоохранения в этих округах Чувашии не затронет привычную схему оказания медицинской помощи, а наоборот, усилит ее. Об этом на общественных слушаниях заявила министр здравоохранения республики Лариса Тарасова.

«Проводимые мероприятия не предусматривают сокращение медицинских работников. Изменения коснутся только управленческого состава, — подчеркнула министр. — Жители продолжат получать помощь в тех же больницах и у тех же врачей. При этом доступность узкопрофильных специалистов увеличится за счет мобильных бригад, которые будут работать по графику».

По программе развития в Мариинско-Посадском округе приобретут стационарный рентген-аппарат, а в деревне Уразметево Козловского округа заменят ветхий ФАП на новый.

Только в прошлом году на базе обеих больниц организованы и оснащены новые женские консультации. Каждое учреждение получило оборудование более чем на 40 миллионов рублей, в том числе ультразвуковую диагностическую медицинскую систему, систему электрохирургическую высокочастотную, монитор медицинский фетальный матери и плода, аппарат для рентгенографии передвижной палатный и маммограф. Продолжается привлечение специалистов: в прошлом году в Марпосадскую больницу пришли 10 новых врачей, в Козловскую — три медработника. Сейчас более 30 студентов обучаются по целевому направлению для дальнейшей работы в этих учреждениях.

Предложения жителей, высказанные на слушаниях, будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе.