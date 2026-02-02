Ход работ в микрорайоне «Кувшинка» обсудили в Минстрое Чувашии

В совещании приняли участие представители инвестора, строительной компании и ресурсоснабжающих организаций. Речь шла о подключении к инженерным сетям позиций 3, 3А и 19, корректировке проектной документации, предстоящем прохождении этапов госстройнадзора.

Сегодня на объектах занято более 110 человек. Завершена отделка жилых помещений, рабочие приступили к местам общего пользования. В позиции 3, 3А ведется разводка водоснабжения, монтаж вентиляционных коробов, подготовка к благоустройству. В позиции 19 монтируют системы тепло- и электроснабжения.

Накануне совещания глава Минстроя Владимир Максимов провел встречу с инициативной группой дольщиков. Следующий разговор состоится на строительной площадке в конце февраля, к тому времени горожане смогут оценить динамику работ на проблемных объектах.