От блинчиков до сборки дронов: фестиваль «Чебоксары — сила традиций! Время быть вместе!» стартует 20 февраля

Новый проект объединит лучшие черты русской Масленицы, празднования Дня защитника Отечества и Года дружбы народов. Центром притяжения станут Красная площадь и Арбат, здесь развернутся самые интересные локации. Зрителей ждет насыщенная программа: выступление известных артистов и коллективов республики, интерактивные шоу и увлекательные развлечения. Одно из них — «Чебоксарский богатырь». На сцене также пройдет показ мод «Модное-народное», где представят национальные костюмы.

Ярким событием фестиваля станет резиденция Масленицы. Все желающие смогут побывать в гостях у легендарной красавицы-весны, окруженной очаровательными помощниками — Веснянками. Они предложат прочитать гостям стихи, исполнить песни или рассказать о приметах, связанных с этим временем года. На фоне красочных декораций можно будет сделать памятные фотографии и, опубликовав их в соцсетях, получить сладкий подарок.

Не менее зрелищные мероприятия развернутся напротив Чувашского государственного драматического театра. Здесь будет представлена выставка военной техники. Также пройдет большая эстафета «Курс молодого бойца», где все желающие смогут посостязаться в командном виде спорта. Предусмотрено несколько этапов: «Солдатская сноровка», «Связисты», «Метание гранаты», «Снайпер» и финальный «Победный рывок».

Увлекательная спортивная программа ожидает родителей с детьми. На площадке перед знаменитым «Светящимся тоннелем» состоится акция «Семейное ГТО». Каждый желающий сможет проверить свою физическую подготовку, соревнуясь в выполнении нормативов. На специальной площадке между арт-объектом «Тухья» и театром пройдут военно-патриотические эстафеты «Зарница 2.0» и «Семейная Зарница 2.0». Участников ждут различные задания: от военного ориентирования, до сборки и управления беспилотников.

Для гостей и жителей столицы Чувашии подготовят красочные фотозоны и уютные уголки для отдыха. В домиках-шале разместятся точки продажи согревающих напитков и угощений: от блинчиков до блюд полевой кухни.

«Этот фестиваль — наше общее признание в любви к родному городу и республике. Вместе мы создадим атмосферу, где каждый почувствует себя частью большой дружной семьи», — отметил в своем телеграм-канале глава города Чебоксары Станислав Трофимов.