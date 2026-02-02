Зимние игры 2026 года в Италии в самом разгаре

А вы смотрите Олимпиаду?

Многие комплекты наград уже разыграны, есть спортсмен, который успел выиграть уже три золотые медали. Из россиян на пьедестал почета пока никто не попал, но это и не удивительно: на нынешней Олимпиаде выступают всего-навсего 13 наших соотечественников, да и то не самым сильным составом. Многие лидеры не получили квоту, включая фристайлистку из Чувашии Лану Прусакову.

Который раз санкции ограничивают выступление россиян на Играх, что, кстати, противоречит основным олимпийским принципам: политический нейтралитет и никакой дискриминации. А нашим разрешено выступать только в качестве нейтральных атлетов. В связи с этим перед началом ОИ спортсмены сталкиваются с дилеммой: участвовать или не участвовать в Олимпиаде на таких условиях? Болельщики тоже решают, осуждать ли тех, кто согласился.

Ведущая лыжница страны Вероника Степанова отказалась подавать заявку на участие в Играх из-за нежелания выступать под нейтральным флагом и в целом в связи с требованием воздержаться от государственной символики РФ. «Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю», — заявляла спортсменка в декабре прошлого года. «А я вернусь на международную арену именно с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации», — подчеркнула Степанова.

При этом она не осуждает тех, кто решил ехать на Олимпийские игры. Не критикуем и мы нашу Лану Прусакову, которая попыталась отобраться на соревнования. Для вице-чемпионки мира и победительницы Универсиады само участие в международных соревнованиях после длительной паузы — уже отдушина.

«Честно скажу: это были очень сильные ощущения. Не только про трассу, старт или результат — а про само чувство, что ты снова здесь, выступаешь на международном уровне. Я очень рада, что получила нейтральный статус и возможность снова представлять себя и свой спорт. Эта поездка стала реальностью благодаря огромным усилиям Федерации фристайла и Олимпийского комитета России. За это — искренняя благодарность. Продолжаем работать, готовиться и делать свою работу максимально качественно», — поделилась в январе эмоциями воспитанница чувашской школы фристайла.

В телеграм-канале «Спортивная Чувашия» мы провели опрос среди читателей на тему, собираются ли они смотреть олимпийские соревнования. Большинство респондентов (40%) дало понять, что будет наблюдать только за российскими спортсменами. 35% принявших участие в опросе намерены следить за Олимпиадой в целом и лишь 25% принципиально отказались от просмотра Игр-2026.

Главная российская надежда — фигуристка Аделия Петросян, ее называют фаворитом соревнований в женском одиночном катании. Кстати, Петросян выступала с шоу в Чебоксарах и называла столицу Чувашии уютным и стильным городом.

Рассчитываем мы в оставшийся период также на лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, которые вполне могут замахнуться на медали в марафонах под занавес Олимпиады. Коростелев, кстати, остался в шаге от призовой тройки в скиатлоне, показал свой большой потенциал.

Соревнования в Турине проходят с 7 по 22 февраля. В них принимают участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Беларуси. На Олимпиаде разыграют 116 комплектов наград.

МАРКУС КРАМЕР,

тренер сборной Италии по лыжным гонкам:

«Несколько лет я мечтал, чтобы россияне вернулись на Кубок мира, а потом выступали на Олимпиаде. Сейчас у нас одна сильная страна — Норвегия в мужских гонках. Это не очень хорошо, нам нужна конкуренция, а такое возможно только с участием России. Я говорил с итальянской командой. Они все как один говорят, что счастливы, что вновь могут соревноваться с русскими».

АЛЕКСАНДР ЛЕБЗЯК,

олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу:

«Я считаю, что для любого спортсмена Олимпийские игры — это вершина карьеры, тот высокий уровень достижений, которого стремятся достичь абсолютно все. Даже если наши спортсмены выступают под нейтральным флагом, все равно все знают, что они представляют Россию. Вспомним Игры в 2018 году, когда наши хоккеисты выиграли золото: все знают, что это сделали именно российские спортсмены».

АНАТОЛИЙ ДАНИЛОВ,

заведующий отделением журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«В связи с данной ситуацией каждый сам выбирает, смотреть ему или нет. Нужно помнить, что граждане нашей страны защищают честь России. Лично я буду смотреть соревнования с участием российских спортсменов».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, руководитель танцевального коллектива «Шоу-балет «Авангард» (Чебоксары) имени М. Ивановой»:

«Олимпийские игры смотреть буду, но в свободное время и только некоторые виды спорта».

Владимир Нардин, Вадим Антонов