Велогонщики Чувашии не сходят с пьедесталов, а Кристина Степанова порадовала «бронзой» в лыжах

АРМРЕСТЛИНГ. Сборная республики продемонстрировала высокий уровень подготовки на чемпионате и первенстве ПФО в Перми. Так, в составе коллектива ученица Тойсинской школы Батыревского округа Эльвина Сафина завоевала золотую медаль среди девушек 14-15 лет в весе до 60 кг. На пьедестал почета она поднялась с флагом родной республики. Кроме того, отличились спортсменки из Красночетайского округа — в этой же возрастной группе в весовой категории до 40 кг воспитанница спортшколы «Хастар» Елена Тимкина заняла третье место. Повторила достижение подруги по команде Ангелина Михуткина в весе до 55 кг.

БАСКЕТБОЛ. В высшей лиге команда «Чебоксарские ястребы» дважды победила на выезде «Южный слон-СКФУ» из Ставрополя. Первая встреча завершилась со счетом 83:70 в пользу подопечных Антона Богдана, а второй матч — 70:63. Коллектив из Чебоксар располагается на восьмой строчке турнирной таблицы.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спортсменка из Чувашии Кристина Степанова заняла третье место на чемпионате ПФО в Кирово-Чепецке. Лыжница завоевала заслуженную медаль на дистанции 10 км классическим стилем.

ВЕЛОСПОРТ. Республиканская команда завоевала россыпь наград на чемпионате, первенстве России и на Всероссийских соревнованиях по велокроссу в Архипо-Осиповке. По итогам чемпионата страны среди женщин Алина Карлова финишировала на второй строчке. В рамках первенства среди юниоров 17-18 лет Денис Романов взял «серебро». В группе юниорок 17-18 лет Элина Семенова стала победительницей, а Эльза Ильина замкнула пьедестал почета. По результатам Всероссийских соревнований в гонке девушек 15-16 лет Полина Иванова продемонстрировала самое быстрое время, а следом завершила дистанцию Елизавета Иванова.