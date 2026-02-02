Активистов ждут в Екатеринбурге

Юноши и девушки из Чувашии могут стать частью большого мирового события. В Москве, в Национальном центре «Россия», в рамках марафона «Россия — семья семей» российского общества «Знание» стартовал прием заявок на Международный фестиваль молодежи–2026. Он будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Уральская столица готовится принять 10 тыс. участников из 190 стран мира. Половина мест зарезервирована за россиянами, а значит, у активных ребят из Чувашии есть отличный шанс заявить о себе. Традиционно на такие площадки ждут не только студентов и молодых специалистов, но и школьников: для подростков от 14 до 17 лет готовят отдельную увлекательную программу.

Для проживания ребятам и волонтерам выделят кампус Уральского федерального университета, а главной площадкой фестиваля станет Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». В этот раз зарубежные делегации формируются по профессиям. Приедут айтишники, ученые, спортсмены, медийщики, предприниматели и представители государственного управления. Кроме лекций и встреч, всех ждут большие концерты и спортивные праздники, которые охватят не только выставочные залы, но и весь город.

«Развитие международного молодежного сотрудничества — один из приоритетов нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе Президента. Мы сохраняем и последовательно расширяем наследие Всемирного фестиваля молодежи 2024 года, создаем условия для открытого диалога и долгосрочного сотрудничества молодых людей. В этом году Международный фестиваль молодежи станет витриной лучших российских проектов и практик, продемонстрирует открытость нашей страны и подчеркнет ее вклад в глобальное молодежное движение», — отметил заместитель Председателя Правительства России, заместитель председателя организационного комитета МФМ-2026 Дмитрий Чернышенко.

После завершения основной программы многие иностранные участники отправятся в путешествие по 30 регионам нашей страны и Республике Абхазии. Чтобы праздник прошел гладко, помогать гостям будут две тысячи волонтеров со всей России. Записаться в участники можно до 30 апреля на официальном сайте фестиваля. Если не успеете весной, в мае откроется регистрация в дополнительный резервный список.