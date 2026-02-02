Студенты и школьники переходят от теории к практике

Сегодня — конкурсант, завтра — мастер

В Чебоксарах в четвертый раз стартовал региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы–2026». Масштабное событие объединило представителей органов власти, образовательных учреждений и ведущих предприятий.

Это не просто конкурс — это окно в профессию. Более 460 участников в возрасте от 14 лет и старше в течение нескольких дней будут доказывать, что руки, умеющие работать, и голова, умеющая думать, это один из главных капиталов Чувашии. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил конкурсантов со стартом и отметил, что в прошлом году число участников чемпионатного движения превысило миллион человек, подчеркнув, что каждый из них вносит вклад в формирование технологического и кадрового суверенитета нашей страны.

Конкурсная борьба развернется в 91 компетенции: от традиционных сварки и столярного дела до кибербезопасности, промышленной робототехники и разработки мобильных приложений. Работу участников оценят около 600 экспертов. Если подумать, то чемпионат лишь вершина айсберга. В стране создаются все условия для профессионального роста молодежи, популяризации наиболее востребованных рабочих профессий и компетенций среди подростков. Так, в республике выстроена целая экосистема профессионального образования: действуют девять образовательных кластеров, два из них запустили осенью прошлого года.

СПРАВКА «СЧ» Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам вице-премьера Чувашии Владимира Степанова, Правительство региона под руководством Главы республики Олега Николаева придает огромное значение развитию профессионального образования и поддержке молодых талантов. И она, поддержка, чувствуется. Техникумы республики сегодня оснащены и станками с ЧПУ, и промышленными манипуляторами. Студенты учатся на том же оборудовании, на котором им предстоит работать на предприятиях, то есть разрыв между учебой и производством сокращается до минимума. Это значит, что выпускник колледжа уже не будет считаться «сырым» новичком.

Сегодня многие говорят о «кризисе профессий» и «бегстве» молодежи из рабочих специальностей. Но, как известно, у медали две стороны. В республике делают ставку на имидж определенных специальностей, чтобы человек гордился своим делом. Например, сварщик, умеющий вести автоматическую дугу с микронной точностью, не «просто рабочий», а высокотехнологичный специалист. И Чемпионат по профессиональному мастерству — это не соревнование. Это праздник ремесла, где каждый участник уже победитель, потому что выбрал путь созидания.

КСТАТИ

Чемпионат по профессиональному мастерству проводится в несколько этапов. Региональные этапы, которые пройдут до 28 февраля по всей России, определят лучших конкурсантов. Они представят свои регионы на итоговых (межрегиональных) состязаниях на площадках ведущих российских предприятий. По результатам регионального этапа чемпионата 91 победитель из Чувашии примет участие в финале, который пройдет с 30 марта по 30 апреля 2026 года в три этапа.