Анастасия Трутнева: как экономике Чувашии развиваться в эпоху высоких ставок?

В Чувашии проходит ключевое деловое событие региона — Чебоксарский экономический форум. В рамках пленарной дискуссии «Бизнес в эпоху высоких ставок» управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева рассказала о ключевых вызовах для бизнеса, особенностях региональных рынков и стратегиях устойчивого развития экономики. В кулуарах форума мы поговорили с Анастасией Геннадьевной об этом и других вопросах.

— Анастасия Геннадьевна, завершилось ваше выступление на пленарной дискуссии «Бизнес в эпоху высоких ставок». Какие ключевые моменты вашего доклада могли бы подчеркнуть?

— По данным аналитиков Сбера наибольший темп роста оборотов бизнеса наблюдается в добывающих отраслях, транспорте и обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, реальный сектор сталкивается с вызовами – в частности с ростом стоимости заимствования. На фоне высокой ключевой ставки стратегия населения на сбережение денег, поэтому мы наблюдаем рост объема вкладов. При этом сокращаются расходы — это происходит в первую очередь за счет непродовольственной розницы: одежды, обуви, аксессуаров и бытовой техники.

— Почему так происходит?

— Инфляция — один из главных факторов. Она замедляется, но преимущественно также в секторе непродовольственных товаров. По оценкам наших аналитиков, реальные расходы всех категорий населения в целом растут. Основным драйвером роста потребительских расходов выступают услуги и общепит.

— Расскажите о том, какие наиболее перспективные векторы развития бизнеса вы видите в Чувашии?

— Реализация любых проектов возможна только при трехстороннем сотрудничестве власти, инвестора и банка. И такое взаимодействие возможно при активном развитии государственно-частного партнерства (ГЧП). Например, в партнерстве с Минобразования Чувашии в рамках концессионных соглашений мы помогли профинансировать строительство современных школ в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, в Новочебоксарске и в посёлке Кугеси Чебоксарского района. Общий объем инвестиций Сбера в эти проекты составляет более двух миллиардов рублей. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех трех объектов в соответствии с условиями концессионных соглашений запланированы на лето 2025 года.

Кроме того, у нас есть успешный пример по совместной реализации мусоросортировочного комплекса в Канашском муниципальном округе, который поможет увеличить объем отходов, направляемых на переработку. Это удачные примеры того, как привлечь внебюджетные средства для строительства, реконструкции и эксплуатации дорогостоящих инфраструктурных объектов, а для бизнеса – возможность поучаствовать в инфраструктурных проектах, которые традиционно финансируются государством. Нужно расширять эту практику и на другие отрасли региона, например, строительство спортивных, туристических и медицинских объектов.

— Есть ли какие-то особенности, которые выделяют Чувашию на фоне других регионов?

— Очень сильные инструменты по продвижению региональных проектов. Отдельное спасибо Главе Чувашии Олегу Алексеевичу Николаеву за поддержку развития таких институтов как Гарантийный фонд и Фонд развития промышленности в республике. Так за годы существования программы мы профинансировали в экономику региона 376 проектов на сумму более 7 млрд руб под поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики». Только за 5 месяцев 2025 с поддержкой нашего гарфонда мы выдали кредитов в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Сбер и Кабинет Министров Чувашии уже несколько лет развивают сотрудничество в области развития технологий искусственного интеллекта. Какие перспективы для экономики вы видите в развитии цифровизации и ИИ?

— В современном мире планирование экономического развития требует использования больших данных. Решения на государственном и региональном уровнях уже сегодня опираются на данные, хотя их полнота и доступ к информации остаются открытыми вопросами. Благодаря внедрению процессной аналитики Сбера растет качество предоставления госуслуг. В Чувашской Республике решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах Process Mining при поддержке руководства республики уже успешно применяется в системе МФЦ, региональном центре закупок и централизованных бухгалтериях муниципальных образований. Поэтому роль банка становится гораздо сложнее классического финансирования – это и совместный поиск технологических решений, и помощь в развитии необходимых для управленцев компетенций. Наши инициативы направлены на поддержку региона и бизнеса, развитие технологий и социальные программы — то, что действительно важно для Чувашии здесь и сейчас.