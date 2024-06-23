Основные мероприятия празднования Дня республики

23 июня

10.00 XXIII Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», г. Чебоксары, Красная площадь.

19.00 XXXIII Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», г. Чебоксары, Красная площадь.

21.30 Праздничный концерт «Песни над Волгой», г. Чебоксары, Красная площадь.

23–24 июня

Ярмарка мастеров народных художественных промыслов, г. Чебоксары.

24 июня

9.00 Кубок Чувашской Республики по национальному виду спорта «керешу», г. Ядрин, Спортивная школа «Присурье».

9.00 Всероссийский марафон «Земля спорта» (республиканский этап), г. Ядрин, стадион «Труд».

10.00 Фестиваль «Моя Чувашия»: выставка работ ремесленников. Межрегиональный открытый фестиваль народного творчества, г. Ядрин, площадка перед администрацией.

10.00 Концерт коллективов XXXIII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», Ядринский муниципальный округ.

11.00 III Гастрономический фестиваль «Сурская уха», г. Ядрин, парк «Старый город».

11.30 Поздравление с государственным праздником — Днем Республики, г. Ядрин, парк «Старый город».

13.00 Конные бега «Кубок Главы Чувашской Республики — 2025», г. Новочебоксарск.

13.00 Гала-концерт Республиканского фестиваля–конкурса детского художественного творчества «Черчен чечексем» («Цветы Чувашии»), г. Чебоксары, Красная площадь.

15.00 Межрегиональный конкурс «Я — женщина!», г. Чебоксары, Чувашский государственный театр оперы и балета.

15.00 XIII Всечувашский праздник Акатуй, г. Чебоксары, Красная площадь.

18.00 Гала-концерт участников XXXIII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», г. Чебоксары, Красная площадь.

19.00 Праздничный вечерний концерт, г. Ядрин, «Старый город».

20.00 Поздравление с государственным праздником — Днем Республики, г. Чебоксары, Красная площадь.

20.30 Старт фестивальной части Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России» с участием ансамбля «Россия» имени Зыкиной и российской певицы Татьяны Куртуковой, г. Чебоксары, Красная площадь.

26–27 июня

9.00 XV Чебоксарский экономический форум «Чувашия: осознанность развития», г. Чебоксары, Чувашский государственный театр оперы и балета.