В Чебоксарах бросил якорь первый «Валдай»

Эффектно покружив по Волге, в речном порту Чебоксар вчера в полдень, в разгар празднования Дня республики, пришвартовался первый пассажирский «Валдай 45Р». Солнечно-желтое, как летний день, в цветах национального флага и герба, с гордым именем «Академик Крылов» на борту, украшенное воздушными шариками, судно на подводных крыльях встретили торжественно, под звуки духового оркестра. Прибытие первого из трех «летящих» красавцев «Валдаев» стало настоящим подарком всем жителям Чувашии к 101-му дню рождения республики.

Совсем недавно крылатое судно сошло со стапелей ЦКБ имени Р.Е. Алексеева под Чкаловском в Нижегородской области, и вот оно, наконец, в родной гавани. И хотя в рейс «Валдай» выйдет не сразу — на прохождение необходимых регламентных процедур уйдет не меньше месяца, судно, доложили Главе Чувашии Олегу Николаеву, полностью готово к эксплуатации. А пока дожидаться пассажиров оно будет на одном из причалов в чебоксарском речном порту, где им можно полюбоваться. Первые туристические поездки запланированы в Казань, стоимость билета в одну сторону составит 800 рублей. По воде домчаться до столицы Татарстана можно будет за три часа. В Мариинском Посаде и Козловке речной трамвайчик пока делать остановки не будет — там еще не готовы причальные стенки. Но как только их сделают, пассажиры смогут заглянуть и в эти городки по пути в Казань.

КСТАТИ Речной трамвай рассчитан на 45 мест и развивает скорость до 65 км/ч, дальность плавания — до 400 км. Обслуживать судно будет экипаж из трех человек.

Быстроходных «Валдаев» в Чувашии будет три. Второй должен прибыть в июле, третий — в августе. Как напомнил Глава республики Олег Николаев, решение о приобретении современных судов для развития речного туризма в республике принято в ходе визита в Чувашию председателя правительства России Михаила Мишустина в прошлом году. В результате Чувашии были выделены средства из федерального бюджета на закупку речного транспорта.

«Для развития речного туризма у нас есть все — хорошая природа, хорошая экология, национальный колорит и самое главное — река Волга», — сказал Олег Николаев. Возможности «Валдая» в Чувашии оценили еще в прошлом году, во время тестовых испытаний детища нижегородских инженеров, и вот меньше чем через год он уже готов заступить на службу жителям Чувашии. С его запуском Волге вновь рассчитывают вернуть статус транспортной артерии, а возможность прокатиться с ветерком в соседние регионы привлечет еще больше туристов в республику.

«Хорошо, что нам удается реализовывать наши мечты и получать поддержку со стороны Правительства России, производителя судна «Валдай». Давайте будем мечтать, мечтать страстно! — обратился руководитель республики к жителям Чувашии. — Но чтобы мечты становились реальностью, конечно, нужно прикладывать усилия, действовать, двигаться, не сдаваться».

На добрую службу людям «Валдай» напутствовал генеральный директор ЦКБ имени Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев. Его особенно порадовало, что судно предприятие передает в значимый для Чувашии день — День республики.

«Символично и здорово, что оно носит имя академика Крылова — великого судостроителя и инженера. Думаю, инженерные решения нашего скоростного судна его полностью оправдают». К слову, «Академик Крылов» — первый «именной» «Валдай», ранее нарекать свои скоростные суда в честь великих людей нижегородскому предприятию не приходилось.

Чувашский «Валдай», напомним, будет носить имя известного кораблестроителя — уроженца республики Алексея Николаевича Крылова. Такое название выбрали по результатам опроса в соцсетях.

В День республики новенький «Валдай» совершил свое первое небольшое путешествие по Волге, а его первым пассажирам удалось испытать на себе, каков современный трамвайчик в деле. В жаркий день оказаться внутри комфортабельного салона — одно удовольствие. Кондиционеры, удобные мягкие кресла по три штуки в ряд, отличный обзор, плавное движение, места для багажа — кто-то сравнил судно с самолетом.

«Валдай» и в самом деле спустя несколько минут хода уже летел по волжской волне. Скорость развилась приличная, а в брызгах за окном даже появилась радуга. «Летим, как на крыльях! Красота!» — восторгались пассажиры, любуясь живописными пейзажами за бортом.

«Машина стала для меня уже родной. Очень рад, что у нас появился такой современный борт», — признался капитан судна Валерий Кочетков. На реке он служит с 1977 года, управлял и «Ракетами», и «Кометами». А для работы на «Валдае» прошел специальную подготовку и сдавал экзамены в Нижнем Новгороде и Москве.

Фото Олега Мальцева