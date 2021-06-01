Планерка Главы: безопасность в День республики, вакцинация, заготовка кормов

На состоявшейся вчера правительственной планерке Олег Николаев подчеркнул, что все мероприятия в рамках празднования Дня республики должны пройти с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«Форум по цифровой трансформации — это масштабное мероприятие с участием ведущих экспертов страны. Оно требует колоссальной подготовительной работы и соблюдения всех мер безопасности при проведении. Поэтому всех ответственных лиц прошу критически посмотреть на принятые меры. В случае необходимости — усиливать пропускной режим, не допускать неконтролируемого скопления людей. Наша цель — создать максимально безопасные условия для организаторов и участников мероприятий, приуроченных ко Дню республики», — сказал Олег Николаев.

Впрочем, чтобы эпидемическая ситуация начала улучшаться, меры, направленные на обеспечение безопасности граждан должны соблюдаться постоянно. А если обстановка будет складываться как в некоторых других регионах, нам придется ограничивать не только банкеты в ресторанах, но и принимать решения о более жестких ограничениях, сказал Глава республики. Однако при введении новых мер необходимо давать возможность работать без особых ограничений тем предприятиям, которые научились организовать свою деятельность, грамотно используя имеющиеся сегодня инструменты. И здесь речь идет прежде всего о вакцинации. «Такая практика в других регионах есть, нам необходимо изучить их опыт и подготовиться ко всем вариантам развития ситуации, нельзя успокаиваться. Увеличивается количество госпитализированных, высока нагрузка на скорую помощь. Настораживает ситуация с ковидом в мегаполисах страны, и прежде всего в Москве», — сказал Олег Николаев.

Он также призвал активизировать работу по вакцинации. «Как показывают медицинские исследования, самый эффективный барьер и защита от болезни — это вакцинация. Нам необходимо активизироваться в этом направлении и продолжить работу по созданию наиболее комфортных условий для вакцинации тех, кто хочет сделать прививку. И, конечно же, это особенно касается тех людей, которые задействованы в проведении массовых мероприятий и взаимодействуют с большим количеством людей», — подчеркнул руководитель региона.

О ходе заготовки кормов на заседании доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. По данным администраций муниципальных районов, в сельскохозяйственных организациях и крупных хозяйствах на 17 июня скошено 35,1 тыс. га многолетних трав, что в 2,2 раза, или на 19,5 тыс. га больше уровня прошлого года.

Погода позволяет аграриям республики вести работу по заготовке кормов — скашивание многолетних трав ведется в 19 муниципальных районах. Заготовка сена ведется в 18 районах республики. Заготовлено 16,5 тыс. тонн сена (в 2020 году — 3,8 тыс. тонн). Заготовка сенажа ведется в 17 районах республики. Сенажа заготовлено 53,8 тыс. тонн (в 2020 году — 28,9 тыс. тонн).